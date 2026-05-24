Negociaciones entre Irán y Estados Unidos avanzan, pero Trump pide no apurar los tiempos de un acuerdo

El presidente de Estados Unidos moderó las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente, más allá de los progresos en las negociaciones reportados por ambas partes. Trump escribió en su plataforma Truth Social que el tiempo está de su lado y que el bloqueo a los puertos iraníes seguirá en pleno vigor hasta que se firme un acuerdo definitivo con Teherán.

Avanzan las negociaciones entre Irán y Estados Unidos , pero Trump pidió no apurar los tiempos de un acuerdo. El secretario de Estado, Marco Rubio, prometió 'buenas noticias'.

Qué pasará con la cuestión nuclear. El presidente de Estados Unidos moderó este domingo las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente, más allá de los progresos en las negociaciones reportados por ambas partes. Porque el tiempo está de nuestro lado, escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

Además, Trump afirmó que el bloqueo a los puertos iraníes 'seguirá en pleno vigor' hasta que se firme un acuerdo definitivo con Teherán. Dijo que había posibilidades de que 'en las próximas horas el mundo reciba' buenas noticias.

En declaraciones a la prensa desde Nueva Delhi, declaró que el acuerdo abordaría las preocupaciones de Washington sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado casi totalmente por Irán en respuesta al ataque de Israel y Estados Unidos del 28 de febrero que desencadenó la guerra. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla en una conferencia de prensa con el ministro indio de Exteriores, S. Jaishankar, que no aparece en la imagen, tras su reunión en Nueva Delhi, India, el domingo 24 de mayo de 2026.

(AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Pool). El control de este paso crucial para el comercio mundial de hidrocarburos ha sido uno de los principales obstáculos en el diálogo mediado por Pakistán desde el inicio de la tregua entre Teherán y Washington el 8 de abril. La cuestión del programa nuclear iraní, sin embargo, se analizaría en negociaciones posteriores, según medios estadounidenses. Elecciones en Colombia: quién es Iván Cepeda, el heredero de Petro que busca extender el proyecto izquierdista.

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, dijo que estaban finalizando un memorando de entendimiento con Washington, aunque esto no implicaba 'un acuerdo sobre las cuestiones importantes'. El expediente nuclear, por ejemplo, no forma parte de 'esta etapa' de diálogos, aseguró.

Según Rubio, la propuesta de acuerdo actual debería dar inicio a un 'proceso que en última instancia puede llevarnos a donde el presidente quiere que estemos, y eso es un mundo que ya no tenga que temer ni preocuparse por un arma nuclear iraní'. Estados Unidos e Israel consideran que el objetivo de este programa es desarrollar la arma atómica, aunque Teherán defiende que tiene fines solamente civiles





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irán Estados Unidos Trump Negociaciones Acuerdo Programa Nuclear Estrecho De Ormuz Bloqueo Comercio Mundial De Hidrocarburos Diálogo Mediado Por Pakistán Programa Nuclear Iraní Memorando De Entendimiento Proceso Programa Nuclear Iraní Programa Nuclear Iraní Programa Nuclear Iraní

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Las dos gigantes de Estados Unidos que crecen en Argentina con autos fabricados en ChinaLas dos entendieron el nuevo escenario y apostaron fuerte a reforzar su oferta de vehículos en Argentina con autos chinos. Cuáles son las cartas salvadoras

Read more »

Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en vivo: tensión en Medio Oriente hoyEsta noticia ofrece una cobertura en vivo de la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel y Irán. Incluye las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, y se centra en el alto el fuego entre ambos lados y las últimas desarrollos de las negociaciones para lograr un acuerdo.

Read more »

Demora en sancionar tratado con Estados UnidosEl grupo legislativo asocia la demora en sancionar el Tratado en Materia de Patentes de Medicamentos a la reserva del capítulo 2

Read more »

Minnesota United vs. Real Salt Lake: Partido de MLS de Estados Unidos.Este partido corresponde a la semana 13 de MLS de Estados Unidos. Minnesota United y Real Salt Lake se enfrentar'an en Saint Paul, Minnesota.

Read more »