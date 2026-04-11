Negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán: Incertidumbre y Acusaciones Cruzadas Amenazan la Tregua

Las negociaciones de alto nivel entre Estados Unidos e Irán en Islamabad se enfrentan a desafíos importantes, con acusaciones cruzadas y condiciones previas que ponen en peligro la tregua. La cumbre busca una solución al conflicto en Medio Oriente, pero la desconfianza mutua y las complejidades geopolíticas complican el camino hacia un acuerdo.

ISLAMABAD. La incertidumbre se cierne sobre las negociaciones programadas para este fin de semana entre Estados Unidos e Irán en Pakistán , con acusaciones cruzadas que ponen en riesgo la tregua recientemente establecida. Ambos países enviaron delegaciones integradas por funcionarios de alto nivel a la ciudad de Islamabad para iniciar conversaciones formales y buscar una solución definitiva al conflicto armado en Medio Oriente, un conflicto que ha escalado rápidamente en las últimas semanas.

La delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente JD Vance, llegó a territorio pakistaní temprano en la mañana a bordo del Air Force One. Antes de su llegada, Vance instó a Irán a evitar tácticas dilatorias y prometió una disposición a negociar de buena fe. Si los iraníes demuestran voluntad de negociar con seriedad, Estados Unidos está dispuesto a extender la mano, buscando un diálogo constructivo, declaró el vicepresidente. \Por otro lado, la delegación iraní, liderada por el influyente presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, llegó con una numerosa delegación de 70 personas. Ghalibaf advirtió que dos condiciones previas a las negociaciones deben cumplirse antes de comenzar: un alto al fuego en Líbano y el desbloqueo de los activos financieros iraníes. El líder iraní expresó escepticismo, citando experiencias pasadas en las que las negociaciones con Estados Unidos terminaron en fracaso y promesas incumplidas. La elección de Vance como negociador ha sido vista de manera positiva en Islamabad, según la exenviada de Pakistán ante la ONU, Maleeha Lodhi, lo que sugiere un posible ambiente propicio para el diálogo. El cese de los bombardeos aéreos de Estados Unidos e Israel sobre el régimen islámico ha sido un avance, pero la situación en Líbano y el bloqueo del estrecho de Ormuz siguen siendo puntos de conflicto importantes. La libre navegación en el estrecho de Ormuz, por donde antes pasaba una parte significativa del petróleo mundial, es un tema crucial. El presidente estadounidense Donald Trump ha prometido abrir el estrecho, independientemente de la cooperación iraní, y ha enfatizado la importancia de evitar el desarrollo de armas nucleares por parte de Irán. Trump también ha advertido sobre posibles ataques más intensos si no se llega a un acuerdo.\El centro de Islamabad ha sido fuertemente asegurado en previsión de las conversaciones. Se declaró un feriado público de último momento y se estableció una “zona roja” de seguridad de tres kilómetros alrededor del hotel donde se alojarán las delegaciones, con todos los huéspedes desalojados para garantizar la seguridad. Las reuniones están programadas para el sábado y contarán con la participación de Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner. Mientras que la Casa Blanca ha expresado optimismo sobre la posibilidad de un acuerdo, la delegación iraní ha mantenido un perfil más discreto. Funcionarios paquistaníes no han revelado detalles precisos sobre la llegada de la delegación iraní, aunque una fuente informó que la fuerza aérea pakistaní escoltará el avión. El embajador iraní en Pakistán publicó, y luego borró, un mensaje en redes sociales indicando la llegada de la delegación iraní. El contexto general sugiere una situación tensa y compleja, con fuertes intereses en juego y un historial de desconfianza. El resultado de estas negociaciones podría tener consecuencias significativas para la estabilidad regional y la seguridad internacional. Adicionalmente, se espera que Israel y Líbano inicien conversaciones la próxima semana, lo que añade otra capa de complejidad al panorama diplomático





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