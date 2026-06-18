Negociaciones en el Senado por la sesión del 25 de junio y tensión por la interpelación al jefe de Gabinete

El Senado define su agenda para el 25 de junio con la interpelación al jefe de Gabinete, la ley Hojarasca y una moción de censura. Se profundiza la crisis con legisladores aliados y el Gobierno busca reactivar la agenda legislativa.

En el Senado de la Nación avanzan las negociaciones para la sesión del 25 de junio, donde se prevé el tratamiento de diversos temas, entre ellos la interpelación al jefe de Gabinete, proyectos enviados por el Poder Ejecutivo y la ley Hojarasca.

Esta última iniciativa, que busca derogar y actualizar normas consideradas obsoletas para simplificar el ordenamiento jurídico, ya obtuvo dictamen favorable en comisiones y cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Los senadores oficialistas y de la oposición dialoguista lograron el aval necesario en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por Nadia Márquez y Agustín Coto.

Este miércoles se firmaron los dictámenes en medio de la tensión generada por la situación del jefe de Gabinete y las posibilidades de concretar su interpelación. La senadora Márquez subrayó que la calidad institucional no se limita a sancionar nuevas leyes, sino también a revisar aquellas que han perdido vigencia o utilidad, mientras que el senador Coto enfatizó que el objetivo es eliminar regulaciones restrictivas que entorpecen la actividad económica y limitan las libertades ciudadanas, en línea con la transformación impulsada por el presidente Javier Milei.

En otro orden, el bloque justicialista, a través de los senadores José Mayans y Juliana Di Tullio, presentó una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que se detectaran "ocultamientos, omisiones, contradicciones y rectificaciones" en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). ARCA intimó al contratista vinculado a Adorni para que justifique sus ingresos, lo que alimentó el pedido de interpelación.

Cabe recordar que, según el artículo 101 de la Constitución, la interpelación al jefe de Gabinete no requiere pasar por comisiones ni alcanzar los dos tercios de los votos para ser tratada en el recinto, por lo que podría ser debatida directamente. Esta situación ha puesto en alerta al oficialismo, que busca evitar un escándalo en el Senado y una profundización de la crisis con los legisladores aliados, por lo que se trabaja en un acuerdo que, sin embargo, tiene un plazo de apenas una semana a la espera de definiciones del presidente Milei y de un intento por reactivar la agenda legislativa del Congreso.

Por otro lado, el Gobierno anunció que apelará el fallo judicial que avaló el cambio de domicilio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y anuló la veeduría estatal, en una decisión que refuerza la pelea por el control de la institución deportiva





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Senado Interpelación Jefe De Gabinete Manuel Adorni Ley Hojarasca Nadia Márquez Agustín Coto Javier Milei Moción De Censura ARCA AFA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El jefe de Gabinete sigue adelante con su actividad a pesar de la investigaciónEl funcionario libertario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción, sigue adelante con su actividad y se presentará ante el Senado para informar sobre la marcha del Gobierno.

Read more »

Barrios de Pie instala olla popular y recoge firmas contra el jefe de Gabinete AdorniEl movimiento social peronista Barrios de Pie realizó una protesta frente a una propiedad del jefe de Gabinete, en Caballito, con una olla popular y recolección de firmas para pedir su despido del Gobierno. La manifestación, custodiada por la Policía Federal, incluyó carteles y una bandera del movimiento. Los organizadores anunciaron que la campaña se extenderá a todo el país.

Read more »

Legisladores cuestionan la continuidad del jefe de Gabinete en ArgentinaEl debate sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se intensificó en la Cámara de Diputados. Mientras algunos legisladores cuestionan sus explicaciones sobre el origen de parte de su patrimonio, otros relativizan la controversia y sostienen que el jefe de Gabinete debería apartarse del cargo antes de enfrentar una eventual interpelación legislativa.

Read more »

Hermano del jefe de Gabinete corrige su declaración jurada por herencia y deudaFrancisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, presentó una nueva rectificación de su declaración jurada patrimonial tras una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La justicia analiza su evolución patrimonial desde diciembre de 2023 y recopila documentación de sus cargos en la administración pública.

Read more »