Natural medication could be treatment for cocaine addiction

A natural medication could be used to treat cocaine addiction, according to research published in JAMA Network Open.

Un componente psicodélico de hongos alucinógenos que algunos países ya permiten de manera limitada en fines médicos ha sido estudiado. Es una droga muy adictiva que se deriva de las hojas de coca, una planta que crece en América del Sur que algunas personas utilizan de manera ilegal.

Es un problema de salud que ocurre en todo el mundo para el cual no se ha demostrado la eficacia de ningún medicamento que pueda usarse para tratar la adicción. Un equipo internacional de investigadores realizó una investigación y descubrió que un medicamento natural podría ser eficaz para tratar la adicción a la cocaína.

El estudio se publicó en JAMA Network Open y se basó en evaluar los efectos de la psilocibina, que es un componente psicodélico de hongos alucinógenos, en el tratamiento del trastorno por consumo de cocaína. El equipo incluyó especialistas del Departamento de Psiquiatría y Neurobiología del Comportamiento, de la Facultad de Medicina Heersink de la Universidad de Alabama en Birmingham; el Departamento de Neurobiología, Ciencias del Cuidado y Sociedad del Instituto Karolinska, en Estocolmo; y el Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento, de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore





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