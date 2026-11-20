El Nasdaq y el S&P 500 sufren una caída histórica impulsada por el escepticismo sobre los beneficios de la IA. Nvidia y Anthropic son centrales en la volatilidad.

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos, el Nasdaq y el S&P 500, registraron un desplome generalizado tras una semana marcada por siete jornadas consecutivas de pérdidas. Este movimiento, que se describe como una crisis bursátil histórica, ha sido detonado principalmente por las dudas crecientes sobre el futuro de la inteligencia artificial y la viabilidad de las enormes inversiones realizadas en el sector.

Desplome tecnológico por dudas de rentabilidad IA

La caída no se limita a un grupo reducido de empresas, sino que afecta a las principales compañías tecnológicas y a los fabricantes de semiconductores, que han sufrido fuertes pérdidas. La reacción del mercado refleja un cambio de sentimiento en los inversores, quienes están reduciendo su exposición a estas acciones ante la incertidumbre sobre si las actuales valuaciones pueden justificarse con los beneficios futuros. Existe un temor generalizado sobre la magnitud de los recursos que las empresas destinan al desarrollo de modelos, centros de datos y capacidad de procesamiento, sin la certeza de que los ingresos alcancen para sostener estos costos.

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Nvidia y Anthropic no logran frenar el optimismo

El comportamiento de las acciones de Nvidia demuestra la profundidad del pesimismo del mercado, ya que la empresa no consiguió revertir la tendencia a la baja pese a haber presentado resultados que superaron las expectativas. Por su parte, las acciones de AMD quedaron bajo presión adicional tras la difusión de un informe de Hunterbrook sobre sus vínculos comerciales con entidades chinas, lo que podría atraer un mayor escrutinio regulatorio. Anthropic, desarrolladora del asistente Claude, protagonizó una jornada volátil que inició con una subida del 17% respecto al precio de colocación de 83 dólares el jueves. Sin embargo, ese impulso inicial no se sostuvo, y en las operaciones previas a la apertura de Wall Street el viernes, los papeles retrocedieron alrededor de un 10%, aunque permanecieron por encima del precio de colocación.

Impacto global y refugio en bonos soberanos

El movimiento bajista se extendió rápidamente a Europa, afectando a los principales índices continentales. El CAC 40 francés retrocedió un 1,3% y el FTSE 100 británico cayó un 0,6% durante las primeras operaciones. El índice paneuropeo Stoxx 600 también registró una baja cercana al 2%, con las compañías vinculadas con semiconductores entre las más afectadas, lo que refleja el peso que tienen las empresas tecnológicas en estos índices y la preocupación por el volumen de inversiones demandado por la industria. En paralelo, los inversores aumentaron la demanda de bonos soberanos considerados refugio, buscando activos más seguros en un contexto de mayor volatilidad bursátil.

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Fortaleza del dólar y caídas en materias primas

La moneda estadounidense recibió respaldo tanto de la demanda defensiva de los inversores como de las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal. Los contratos de futuros sobre la tasa de referencia de la Fed reflejaban expectativas de que el organismo aplique medidas restrictivas. Por su parte, el oro llegó a ubicarse en torno a niveles que lo llevaron a mínimos de 14 meses, con una caída que afectó también a la plata. Ambos metales quedaron perjudicados por la liquidación de activos y el fortalecimiento de la divisa norteamericana. Los títulos del Tesoro estadounidense registraron subas de precio, consolidando su rol como refugio.

Repercusiones en el mercado asiático y futuros

La presión alcanzó a los futuros de los índices estadounidenses y se intensificó en Asia, donde la corrección ya no se limita al desarrollo de modelos, sino que toca la infraestructura. El Nikkei 225 de Japón cayó alrededor de un 5%, la mayor baja desde 1990, con los fabricantes de semiconductores entre los más perjudicados. El registro fue su peor jornada en más de dos años, en medio de las preocupaciones por su exposición a este sector y sus inversiones en OpenAI. El retroceso refleja la sensibilidad de los mercados asiáticos, donde Japón, Corea del Sur y Taiwán concentran empresas relevantes en la producción de chips, componentes y equipamiento utilizado en el desarrollo de inteligencia artificial.