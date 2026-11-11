Nahuel Pennisi interpreta a Fito Páez ante el papa León XIV

El músico Nahuel Pennisi cantó ante el papa León XIV en Buenos Aires. Interpretó un clásico de Fito Páez con emoción.

El reconocido músico argentino Nahuel Pennisi tuvo una oportunidad única este martes al actuar directamente ante el sumo pontífice, el papa León XIV. Durante su presentación en el Monumento de los españoles, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, Pennisi acompañó su voz con la guitarra para interpretar la canción Yo vengo a ofrecer mi corazón. Esta obra es uno de los temas más emblemáticos y queridos del compositor Fito Páez.

Detalles del encuentro musical

La actuación se desarrolló en un entorno que reunió a una gran cantidad de jóvenes congregados alrededor del líder religioso. Nahuel Pennisi seleccionó específicamente esta pieza por su capacidad para conectar emocionalmente con la audiencia y el contexto espiritual del evento. El artista destacó que existen canciones diseñadas para provocar sensaciones profundas y tener un sentido social colectivo. Según sus propias palabras, estas melodías permiten viajar mentalmente, reflexionar sobre diversos aspectos de la vida y recordar momentos o personas significativas.

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Testimonios y emociones vividas

En una entrevista concedida posteriormente a Radio 750, Nahuel Pennisi describió la experiencia como una sensación de emoción impresionante. Afirmó que fue un momento muy especial, difícil de definir únicamente mediante palabras debido a la intensidad de lo vivido. El cantautor remarcó que se trató de una experiencia de gran magnitud para todos los presentes. Expresó su agradecimiento porque la música estuvo presente para homenajear tanto al Santo Padre como al servicio de las emociones humanas.

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Razones detrás de la elección artística

Cuando se le consultó sobre el criterio para elegir el tema musical destinado a ser interpretado ante el papa León XIV, Pennisi explicó que ofrece siempre su corazón en cada profesión artística. Considera que los músicos trabajan con el corazón en la mano, manteniendo el profesionalismo y aprendiendo diariamente. Por esta razón, se mostró feliz por haber seleccionado esa canción específica. Además, agradeció a la gente del Arzobispado de la iglesia de la Ciudad de Buenos Aires por confiar en él para participar en este acto.

Impacto social y expectativas futuras

Nahuel Pennisi comparó la atmósfera del día anterior con la de un partido similar a una final del mundo. Señaló que hubo una impronta conmovedora caracterizada por mucha energía social y una gran atención por parte de la multitud. Consideró que ha sido un lindo momento y manifestó estar muy feliz por todo lo que está experimentando actualmente. Tiene muchas ganas de seguir creciendo y experimentando nuevas situaciones artísticas. Se viene un verano prometedor y espera que la música siga acompañándolo en su trayectoria personal y profesional.