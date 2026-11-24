El defensor argentino Nahuel Palacios dio su visto bueno para vestir la camiseta de Estudiantes. El Inter fija un precio de seis millones de euros por su fichaje y el club la Plata busca reforzar la zaga.

El defensor Nahuel Palacios ha brindado su conformidad oficial para incorporarse al plantel de Estudiantes de La Plata. Esta decisión marca un paso importante en las negociaciones, aunque el acuerdo final con el Inter de Milán aún no está firmado. El jugador, cuyo pase pertenece al club italiano, muestra interés claro en vestir la camiseta con la banda roja cruzada al pecho del equipo argentino.

Nahuel Palacios refuerza la zaga de Estudiantes de La Plata

La intención del Pincharrata por sumar al lateral es clara como parte de su estrategia para mejorar la defensa. Estudiantes busca reforzar la zaga central como uno de los objetivos prioritarios para la temporada 2026. Este proceso representa uno de los mayores retos en la gestión deportiva del club durante este año.

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El futbolista ya demostró su disposición para unirse al elenco la platense. Si bien por el momento no hay nada definitivo en cuanto a los papeles, la dirección deportiva trabaja activamente para cerrar la operación. El rendimiento del defensa lo ha ubicado como una pieza clave para la estrategia defensiva del equipo.

El Inter de Milán fija el precio en seis millones de euros

El gigante italiano, Inter de Milán, ha establecido un valor firme de seis millones de euros para el traspaso del defensa. Esta cifra coincide exactamente con la tasa que el conjunto de La Plata manejó en enero. La paridad en la valoración sugiere que existe una base sólida para la negociación, aunque aún faltan detalles por definir.

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Estudiantes cuenta con una opción de compra incluida en el contrato de cesión vigente. Sin embargo, la transacción está condicionada a la aceptación de las partes y al cierre formal del acuerdo. El club blanco y rojo mantiene el deseo de formalizar la entrada del jugador para asegurar su continuidad en el plantel profesional.

Nahuel Palacios destaca con Lionel Scaloni en la Selección Argentina

La trayectoria reciente del jugador incluye convocatorias de Lionel Scaloni para la Selección Argentina. El defensa fue convocado por primera vez en marzo y luego en octubre de este año. Su debut oficial con la albiceleste ocurrió en octubre, sumándose a un ciclo de actuaciones destacadas a nivel internacional.

El rendimiento de Palacios fue fundamental para recibir estas llamadas de la selección. Disputó un total de 35 encuentros durante el año, jugando la mayoría de los minutos como titular. Su consistencia le permitió posicionarse entre las principales opciones defensivas del seleccionado nacional.

Estudiantes evalúa alternativas defensivas ante su flojo nivel reciente

La búsqueda de nuevos defensores responde al flojo nivel presentado por la actual zaga del equipo. Estudiantes necesita soluciones inmediatas para mejorar su solidez táctica en los próximos torneos. La presión por reforzar la línea defensiva ha generado un escenario competitivo con otros clubes interesados.

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El club también tiene en carpeta a otros jugadores para cubrir las necesidades defensivas. Entre las opciones figura un central de Nacional de Paraguay con apenas 18 años. Este joven defensa ya debutó en la selección mayor de su país y representa una alternativa joven y prometedora para el equipo.

La combinación de experiencia internacional y jóvenes talentos forma parte de la estrategia del club. Nahuel Palacios sigue siendo la opción preferida dada su adaptación al fútbol local y su alto rendimiento reciente. La finalización de la operación dependerá de la negociación final entre las directivas de ambos clubes.