Nahuel Genez: futbolista retiró licencia tras colisión con motociclista en Paraná

Nahuel Alejandro Genez, jugador de fútbol, perdió su licencia tras colisionar con una moto en Entre Ríos. El teste fue positivo con 1.99 gramos de alcohol por litro de sangre en el control de alcoholemia realizado.

Nahuel Alejandro Genez, lateral izquierdo de 23 años, protagonizó un siniestro vial en la mañana del sábado en Paraná, Entre Ríos, lo que derivó en la retención de su licencia de conducir y la apertura de expedientes por infracciones correspondientes.

Detalles de la colisión vial

El futbolista embistió con su Peugeot 208 a un motociclista, abandonó el lugar sin auxiliar a la víctima y, tras regresar convencido por un testigo, arrojó un resultado positivo de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre en el control de alcoholemia. El hecho se produjo alrededor de las 10:15 en la esquina de Panamá y Bertozzi. Según la información policial, Genez manejaba un Peugeot 208 negro junto a un acompañante de 22 años cuando golpeó desde atrás a una motocicleta Motomel Skua 150 cc que conducía un hombre de más de 50 años.

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Papel del testigo y la persecución

Otro motociclista que vio la secuencia persiguió el vehículo y consiguió que el jugador volviera al sitio del accidente minutos después. Ya en el lugar, personal de Tránsito de Paraná le realizó el test de alcoholemia al futbolista, que confirmó la presencia de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre. Como resultado del procedimiento, los agentes labraron las actas de infracción correspondientes y retuvieron tanto la licencia de conducir de Genez como el automóvil.

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Evaluación médica de la víctima

El hombre de la motocicleta presentaba dolores en la cintura y la espalda, además de escoriaciones en uno de sus brazos. Después de las revisiones, los médicos constataron que las lesiones eran leves y le dieron el alta sin mayores complicaciones. Este desenlace contrasta con la gravedad de las acciones del conductor automotor, quien inicialmente optó por huir del escáner de justicia antes de ser interceptado por la comunidad local.

Consecuencias para el deportista

La intervención policial no solo derivó en la pérdida temporal de los permisos de manejo, sino que también sentó un precedente de responsabilidad civil y penal para el deportivo en cuestión. La rapidez con la que la ciudadanía intervino para evitar que el agresor escapara impune subraya la importancia de la solidaridad vecinal en estos episodios de movilidad insegura. Las autoridades de tránsito en Entre Ríos mantienen la investigación abierta para determinar las responsabilidades finales.