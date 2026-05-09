Nahuel Gallo, exgendarme del Ejército Argentino, denunció torturas en Venezuela y hizo suyos, la causa contra Maduro por delitos de lesa humanidad

Nahuel Gallo, un exgendarme del Ejército Argentino secuestrado en Venezuela durante varios meses y después liberado, denunció haber sufrido torturas y denunció crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro en una causa abierta en la Justicia Argentina.

El gendarme argentino Nahuel Gallo que estuvo 448 días secuestrado en Venezuela reveló detalles de su cautiverio por parte del régimen del dictador Nicolás Maduro .

Pensó en quitarse la vida durante el período de detención y describió december como el peor momento porque no sabía qué le pasaría con su esposa o su bebé. Durante el control en Migraciones Gallo presentó la carta de invitación, el certificado de domicilio y los boletos de ida y vuelta. Los agentes venezolanos querían ver sus fotos con armas y revisaron sus dispositivos móviles para buscar evidencia de mal hablar de Nicolás Maduro.

Gallo sufrió golpear y torturas en Venezuela por hablar mal del presidente chavista. En su declarar ante la Justicia argentina Gallo se expresó en redes y afirmó que el régimen venezolano tortura y sigue haciéndolo. Gallo activó la estrategia judicial para reclamar la liberación de presos políticos y condenó a Nicolás Maduro y otros jerarcas por crímenes de lesa humanidad





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nahuel Gallo Venezuela Torturas Nicolás Maduro Crímenes De Lesa Humanidad Causa En La Justicia Argentina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Liga Nacional: Balbi brilló y Argentino igualó la serie de Permanencia ante AtenasCon la conducción de Franco Balbi, quien anotó 18 de sus 19 puntos en el último cuarto, el Turco de Junín se impuso al histórico equipo cordobés en la lucha por no descender.

Read more »

Agustín Almendra quiere retirarse en un grande del fútbol argentinoAl mediocampista ex Boca le preguntaron sobre sus planes para el fin de su carrera y no le cerró las puertas a un posible regreso a la Academia.

Read more »

Preocupación por un argentino desaparecido en España: dejó su camioneta en un taller y no regresóLa familia de un argentino desaparecido en España reclama datos. El hombre, radicado en el país europeo, no regresó tras una visita a un taller.

Read more »

Gendarme argentino librado de 448 días de cautiverio en Venezuela cuenta cómo fue capturado y cómo logró su liberaciónEl artículo relata la historia del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien había planeado cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela en diciembre de 2024, pero fue detenido y cautivado por el régimen chavista durante 448 días, a través de una entrevista exclusiva con TN Internacional y comentarios al periodista Carolina Amoroso.

Read more »