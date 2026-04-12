Nahuel Gallo corre por los presos políticos en Venezuela: Un gendarme argentino alza la voz en Vicente López

El gendarme argentino Nahuel Gallo, liberado tras 448 días de detención en Venezuela, participa en una carrera para exigir la liberación de los presos políticos extranjeros. La iniciativa, que se lleva a cabo en Vicente López, busca mantener la visibilidad de la situación en Venezuela y recordar la importancia de la lucha por la libertad.

El gendarme argentino Nahuel Gallo , tras su liberación después de 448 días de detención en Venezuela , participa en una carrera de 10 kilómetros en Vicente López, la Supernova, con un propósito claro: abogar por la liberación de los presos políticos extranjeros aún detenidos en el país caribeño. Esta participación marca su retorno al atletismo, deporte que practica desde 2015, después de un tiempo alejado debido a su situación.

En diálogo con TN, Gallo expresó que su motivación para esta carrera es la misma que lo impulsó durante su cautiverio: la libertad de todos los presos políticos. “Vuelvo a correr después de un largo tiempo. Mi última carrera fue en Mendoza en 2024, pero hoy corro por los presos políticos en Venezuela, mi petición es la misma de siempre”, afirmó. Subrayó que, a pesar de su regreso a Argentina, aún se siente psicológicamente encerrado hasta que todos los detenidos sean liberados. “Todavía me siento encerrado porque hasta que no vea que todos están libres no voy a estar tranquilo”, manifestó. Además, Gallo recordó los difíciles momentos vividos durante su detención en Venezuela, describiendo la experiencia como algo “sin nombre ni explicación”. A pesar de ello, valoró enormemente su regreso a Argentina y el reencuentro con sus seres queridos. “Volver a recuperar la libertad no tiene precio, saber que estoy en mi país, en mi tierra, con mis seres queridos, es lo mejor que me pasó”, agregó. La persistencia de Gallo en su lucha por la libertad de los presos políticos refleja su compromiso inquebrantable con esta causa, incluso tras haber experimentado personalmente la injusticia de la detención. Su participación en la carrera de Vicente López es un llamado a la acción y un recordatorio de que la situación de los detenidos en Venezuela sigue siendo crítica. \La carrera Supernova es, para Gallo, una oportunidad para mantener la visibilidad de la problemática y para seguir presionando a las autoridades venezolanas para que liberen a los presos políticos extranjeros. Según sus declaraciones, actualmente hay 23 presos extranjeros, por lo que su lucha continúa activa. En su conversación con TN, el gendarme lamentó la aparente pérdida de atención internacional hacia la situación en Venezuela, atribuyendo esto a la concentración en otros conflictos globales. “Venezuela se ha apagado porque hay conflictos en otros países y quedó a la izquierda. Lamentablemente esa esperanza de salida quedó muy nula”, concluyó. Este comentario subraya su preocupación por la disminución del interés en el tema y la necesidad de mantener la presión para lograr un cambio. La reciente reunión de Gallo con el presidente Javier Milei, en la Casa Rosada, refuerza el apoyo del gobierno argentino a su causa. En ese encuentro estuvieron presentes, además del presidente, el jefe de Gendarmería, Claudio Brilloni, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno, y la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, lo que demuestra el compromiso de las autoridades con la liberación de los presos políticos. Esta reunión fue un acto de solidaridad y una plataforma para destacar la importancia de la lucha de Gallo. El gendarme, que pasó 448 días detenido en Venezuela por orden del chavismo, ha demostrado una notable resiliencia y determinación en su búsqueda de justicia y libertad para todos. \La participación de Nahuel Gallo en la carrera Supernova es un claro ejemplo de cómo la adversidad puede impulsar la acción y la defensa de los derechos humanos. Su historia resuena con un profundo sentido de solidaridad y perseverancia, elementos fundamentales en la lucha por la libertad y la justicia. El apoyo del gobierno argentino y la atención mediática generada por su participación en la carrera refuerzan la importancia de mantener la presión sobre las autoridades venezolanas. El caso de Gallo y los demás presos políticos en Venezuela, no debe ser olvidado. La combinación de la acción individual, como la participación de Gallo en la carrera, con el respaldo gubernamental y la cobertura mediática, son cruciales para mantener viva la esperanza de una pronta liberación. Gallo, con su ejemplo de superación y su compromiso inquebrantable, inspira a otros a mantener la lucha por la libertad y la justicia, demostrando que incluso tras sufrir una injusta detención, la esperanza y la persistencia pueden ser armas poderosas para el cambio. El corredor argentino personifica la resiliencia y la dedicación a una causa que va más allá de su propia experiencia personal, recordándonos la importancia de la solidaridad y el compromiso en la defensa de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo





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