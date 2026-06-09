Nahir Galarza habla sobre el asesinato de Fernando Pastorizzo, su vida en prisión y su arrepentimiento

En una entrevista, Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua, aborda los hechos del 29 de diciembre, su relación con la víctima, el aborto forzado, su vida diaria en la cárcel, su nueva pareja, su lucha contra la depresión y su deseo de anonimato.

En una extensa y reveladora entrevista, Nahir Galarza , la joven condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo en diciembre de 2017, rompió su silencio para hablar sobre los detalles del crimen, su vida en el penal de máxima seguridad de la provincia de Entre Ríos, sus relaciones sentimentales y el profundo arrepentimiento que afirma sentir.

La conversación, que se extendió por varias horas, ofreció un recorrido íntimo por la mente de una de las figuras más mediáticas y controvertidas de la justicia argentina, donde repasó su rutina diaria, analizó con lucidez la tóxica relación que mantenía con la víctima y dejó frases contundentes que revelan una compleja lucha interna entre la aceptación de la responsabilidad y el peso de la fama permanente. Al ser consultada directamente sobre los sucesos de la trágica madrugada del 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú, Nahir Galarza evitó adentrarse en los tecnicismos balísticos y forenses que rodearon el caso, pero fue categórica al reconocer su autoría material.

"No me sirve de nada porque ya estoy condenada y yo soy responsable. Me hago cargo sin los detalles pero no fue intencional porque yo no fui pensando en matar", declaró, descartando de plano la versión inicial de un accidente: "No fue un accidente, se escapó el tiro, esa declaración que se transmitió desde Gualeguaychú, eso no es real tampoco".

Su relato contextualiza el momento como el clímax de un patrón de violencia: "Un momento que se dio en base a una discusión donde Fernando reaccionaba muy mal contra mí. Él se ponía muy violento, me golpeaba, entonces fue así que empezó la situación". Reconoció, además, que se desconoce a sí misma cuando mira hacia atrás y atribuyó su accionar a una inmadurez emocional que calificó de "letal".

Con una claridad que sorprende, sentenció: "Hoy puedo decir que no soy la misma persona que cuando tenía 19 años. No serías capaz hoy de hacer lo que hiciste". La entrevista también develó un capítulo doloroso y previo al crimen: dos meses antes del homicidio, sus padres la obligaron a realizarse un aborto de un embarazo que ella sospechaba era de Fernando Pastorizzo.

Este episodio, según sus palabras, le costó "muchísimo" y le sigue doliendo profundamente hasta el día de hoy, un trauma que añade otra capa de complejidad a la historia de maltrato que ella describe. Respecto a su vida en prisión, Nahir detalló una rutina que intenta reconstruir un sentido de normalidad: cursa el último año de la carrera de Psicología Social dentro del penal, practica yoga, gimnasia e incluso imparte clases a otras compañeras reclusas.

Tras años de trabajo personal para recuperar la confianza, logró formar una pareja sentimental con otro interno condenado a ocho años de prisión, a quien conoció en la facultad del establecimiento penitenciario. Pese a esta estructura y a estos vínculos, confesó sufrir momentos de profunda depresión.

"No es que la paso rebién. He estado medicada mucho tiempo. Es algo que llevas todos los días, cuando te levantas, cuando te vas a dormir", expresó con angustia, remarcando que lo que más sufrió es la restricción de la libertad en su forma más elemental: salir a un patio donde "el cielo tiene rejas".

Hacia el final, confrontada con la pregunta sobre cómo le gustaría ser recordada tras la masiva exposición mediática, incluida una reciente película sobre su caso, su respuesta fue lapidaria: "Preferiría que no me recuerden. Ser anónima. Tampoco entiendo por qué se llama caso Nahir Galarza y no se llama caso Fernando Pastorizzo, que sería lo normal".

Esta declaración cierra un ciclo de reflexión donde víctima y victimario, culpabilidad y pena, se entrelazan en una narrativa pública que, para ella, debería llevar el nombre del hombre que murió aquella noche





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nahir Galarza Fernando Pastorizzo Asesinato Prisión Perpetua Penal Aborto Depresión Anamía Relación Tóxica Arrepentimiento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El gesto de Dibu Martínez con Santiago Beltrán tras su debut en la Selección ArgentinaEl arquero del Aston Villa, Dibu Martínez, felicitó al joven Santiago Beltrán por su debut con la Selección Argentina en el amistoso contra Honduras. Beltrán, arquero de River, aprovechó la oportunidad debido a la lesión de Franco Armani y expresó su felicidad por compartir con el grupo y seguir creciendo. Otros debuts en el partido fueron los de Tomás Aranda (Boca), Nicolás Capaldo (Hamburgo) y Joaquín Freitas (River). Dibu Martínez, quien no atajará en los amistosos por fractura en su mano derecha, destacó el apoyo de los arqueros y agradeció a Fernando Escobar, entrenador de arqueros de la Selección.

Read more »

Urgente: por una sanción cambian las posiciones del GP de Mónaco, que aún no terminó...Recargaron con 10 segundos a Checo Pérez por adelantarse en la largada, así que Cadillac pierde su primer punto, que hereda Fernando Alonso; hasta Colapinto sube. Pero puede haber más penas...

Read more »

Penalización a Sergio Pérez impide primer punto de Cadillac en F1El mexicano Sergio Pérez recibió una penalización de diez segundos tras revisión de una maniobra durante el reinicio luego de bandera roja, lo que impidió que Cadillac sumara su primer punto en la Fórmula 1. Fernando Alonso ascendió al 10° puesto con Aston Martin. Franco Colapinto también fue mencionado.

Read more »

El entrenador habla sobre la situación personal de unajugadora y su posible participación en el Mundial 2026A horas del debut, el entrenador de Países Bajos reconoció que una jugadora está recibiendo tratamiento médico con efectos secundarios, lo que dificulta su disponibilidad. Aunque no puede viajar inicialmente, no se descarta su participación si el equipo avanza en el Mundial 2026. La selección integrante del Grupo F debutará el 14 de junio.

Read more »