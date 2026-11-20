La senadora Nadia Márquez busca la intendencia en 2027 pero la ley 3498 de ficha limpia podría inhabilitarla debido a su historia judicial. Analizamos el impacto.

La senadora nacional Nadia Márquez enfrenta un desafío jurídico significativo que podría alterar la composición de las listas electorales en la Provincia de Neuquén. Actualmente considerada la principal referente de La Libertad Avanza en la región, Márquez aspira a consolidarse como la candidata oficialista para las elecciones gubernamentales programadas para el 14 de febrero de 2027. Sin embargo, la aplicación estricta de la normativa provincial conocida como Ficha Limpia podría obstaculizar seriamente su capacidad para competir en los comicios provinciales, generando incertidumbre dentro del partido.

Dilema Legal de Nadia Márquez y Ficha Limpia

La senadora nacional Nadia Márquez se encuentra en el centro de una controversia legal derivada de la modificación del Código Electoral provincial mediante la Ley Provincial 3498 de Ficha Limpia. Esta disposición normativa establece una inhabilitación automática para competir por cargos de elección popular contra aquellos candidatos que hayan accedido a una suspensión del juicio a prueba, también conocida comúnmente como probation. El caso de la legisladora presenta una particularidad relevante, ya que obtuvo este beneficio jurídico en el año 2013 dentro de una causa judicial vinculada a presuntas estafas con títulos educativos sin validez oficial. Posteriormente, en el año 2016, recibió un sobreseimiento definitivo, lo que significó el cierre del proceso penal sin una condena firme, aunque la redacción de la nueva ley parece alcanzar igualmente a su situación actual según los sectores opositores.

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Estrategia Electoral y Postura Oficialista

El partido La Libertad Avanza realiza en estos momentos un congreso estratégico fundamental para definir la orientación electoral y evaluar posibles alianzas políticas de cara a las próximas elecciones provinciales. Nadia Márquez continúa siendo la dirigente mejor posicionada dentro del armado libertario neuquino y representa la principal apuesta del mileísmo para disputar la gobernación de esta provincia considerada estratégica para el desarrollo energético del país. La legisladora ha ratificado en diversas ocasiones su firme intención de competir con un sello propio, descartando activamente versiones sobre posibles acuerdos electorales con el gobernador provincial o fusiones con otras fuerzas políticas. Además, su protagonismo dentro del espacio político se ha visto reforzado por declaraciones recientes donde reconoció públicamente que le gustaría integrar una fórmula presidencial de alto nivel, evidenciando su ambición política a nivel nacional.

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Implicancias Jurídicas y Próximos Pasos

Ante la amenaza de exclusión de las listas electorales, el equipo jurídico de La Libertad Avanza está analizando la viabilidad de impulsar acciones judiciales formales para discutir la constitucionalidad de la norma vigente. El objetivo principal de estas medidas legales es defender el derecho a la competencia política de Nadia Márquez y argumentar que la aplicación retroactiva o estricta de la suspensión del juicio a prueba en el contexto actual viola los principios constitucionales de igualdad y derecho al voto. Este debate jurídico no solo afecta a la líder local, sino que podría establecer un precedente legal importante para otros dirigentes del espacio gobernante a nivel nacional. La discusión sobre la aplicación efectiva de la ficha limpia se perfila como uno de los temas centrales que dominarán la campaña electoral en la región, generando un escenario de alta complejidad política y legal para los próximos meses.