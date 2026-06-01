Nacimiento histórico de tapir malayo en Bioparc Fuengirola impulsa la conservación de la especie

El nacimiento de un ejemplar de tapir malayo en el parque zoológico malagueño tras un embarazo monitoreado de 13 meses celebra un hito en los esfuerzos de conservación de esta especie amenazada, que será trasladada a otro centro europeo para asegurar su diversidad genética.

El nacimiento de un tapir malayo en Bioparc Fuengirola marca un hito en la conservación de esta especie en peligro de extinción . Este evento, ocurrido el 29 de marzo de 2024, es el resultado de más de dos décadas de trabajo dedicado a la preservación de este mamífero.

La gestación, que duró 13 meses, fue monitoreada minuciosamente mediante ecografías semanales, y el parto se produjo bajo estricta vigilancia, tanto presencial como con cámaras. El equipo de zoología, liderado por Javier Vicent, y el veterinario, encabezado por Adrián Martínez, supervisan de cerca el desarrollo del recién nacido, quien permanecerá con su madre entre seis y nueve meses antes de ser trasladado a otro zoológico europeo.

Este traslado forma parte del plan de conservación continental, diseñado para garantizar la diversidad genética y evitar la desaparición de la especie. El éxito reproductivo en cautiverio ofrece esperanza ante la alarmante tendencia a la extinción que enfrenta el tapir malayo en su hábitat natural, principalmente debido a la deforestación y la caza furtiva. Este logro no solo representa un avance científico, sino también un llamado de atención para intensificar los esfuerzos de protección a nivel global





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