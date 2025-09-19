Nacha Guevara: Una Trayectoria de Seis Décadas Celebrada en el Museo Porteño

El Museo Porteño inaugura la muestra 'Aquí estoy', un homenaje a la carrera artística de Nacha Guevara. Además, nuevas películas y la serie Tulsa King amplían la oferta cultural.

El Museo Porteño se enorgullece en presentar Aquí estoy, una exhibición trascendental que celebra seis décadas de la extraordinaria trayectoria de Nacha Guevara , un ícono indiscutible del arte argentino.

La inauguración de esta muestra representa un momento clave en la reevaluación de la cultura argentina contemporánea, reuniendo la impresionante carrera artística de Guevara, una figura que ha desafiado constantemente los límites y se ha consolidado como una de las artistas más audaces e influyentes del arte iberoamericano. Aquí estoy invita a un viaje profundo y detallado por la prolífica producción de una artista que ha hecho de la experimentación, la innovación y la rebeldía su sello distintivo, un legado que resuena en cada una de sus creaciones.\La exposición se estructura de manera meticulosa, guiando al visitante a través de los nueve álbumes esenciales de Nacha Guevara, obras maestras que han marcado hitos en la historia de la música y el espectáculo. Se destacan: Nacha Guevara Canta (de 1968), un debut que marcó el inicio de una carrera fulgurante; Este es el año que es, una propuesta audaz y vanguardista; Nacha canta Benedetti (1972), una fusión magistral de poesía y música; Las mil y una Nacha (1974), un despliegue de talento y versatilidad; Amor de ciudad grande (1977), una exploración profunda de las emociones urbanas; Aquí estoy (1981), un álbum emblemático que define una era; Patitos feos (1984), una obra conmovedora y llena de significado; Eva, el gran musical argentino (1986), una producción teatral monumental que redefine el género; y Heavy tango (1991), una propuesta innovadora que fusiona géneros con maestría. La muestra no solo exhibe los discos, sino que también presenta material inédito, fotografías, videos y objetos personales que revelan la intimidad y la evolución de la artista a lo largo de los años, ofreciendo una mirada privilegiada a su proceso creativo y a su impacto cultural.\Además de la celebración de Nacha Guevara, el panorama cultural argentino se enriquece con nuevas propuestas cinematográficas y televisivas. En el ámbito cinematográfico, se presenta una película basada en hechos reales, dirigida por Dolores Fonzi, que aborda la compleja historia de una joven de la provincia de Tucumán, confrontada a una situación traumática. La película, protagonizada por Camila Plaate, explora temas de injusticia social, el sistema de salud y la lucha por la autonomía de las mujeres. La cinta compite en el prestigioso Festival de San Sebastián, un reconocimiento a su calidad y relevancia. Otra propuesta cinematográfica es una comedia dramática que gira en torno a una herencia inesperada, que pondrá a prueba a una madre y sus dos hijas, enfrentándolas a la sinceridad y a la aparición de un cuarto heredero desconocido. En el ámbito televisivo, se estrena la tercera temporada de Tulsa King, la serie protagonizada por Sylvester Stallone, que promete nuevas dosis de acción y drama en el mundo de la mafia. Finalmente, para los amantes de la naturaleza y la belleza, la Feria de Orquídeas regresa a la Avenida Corrientes, en el Hotel Novotel, ofreciendo un espectáculo floral que celebra la llegada de la primavera





