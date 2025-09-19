Nacha Guevara, Cine y Orquídeas: La Cultura Argentina en el Centro de la Escena

El Museo Porteño celebra la carrera de Nacha Guevara con una exposición retrospectiva. Además, se estrenan películas basadas en hechos reales y la tercera temporada de Tulsa King. La Feria de Orquídeas regresa a la Avenida Corrientes.

El Museo Porteño abre sus puertas a Aquí estoy, una exposición que celebra las seis décadas de trayectoria de Nacha Guevara , una figura emblemática del arte argentino. La inauguración de esta muestra representa un momento crucial en la exploración de la cultura argentina contemporánea, al ofrecer una retrospectiva de la extensa carrera artística de Guevara, reconocida como una de las personalidades más audaces en el panorama artístico iberoamericano.

Aquí estoy invita a un viaje detallado por la producción de una artista que ha convertido la experimentación y la rebeldía en sus sellos distintivos. \La exposición se organiza alrededor de los nueve álbumes más importantes en la carrera de Nacha Guevara, que han marcado un antes y un después en su trayectoria. Estos álbumes incluyen: Nacha Guevara Canta (de 1968), Este es el año que es, Nacha canta Benedetti (1972), Las mil y una Nacha (1974), Amor de ciudad grande (1977), Aquí estoy (1981), Patitos feos (1984), Eva, el gran musical argentino (1986) y Heavy tango (1991). La muestra promete sumergir a los visitantes en el universo creativo de Guevara, explorando sus innovadoras propuestas musicales y su impacto en la cultura. Se podrá apreciar la evolución de su estilo, desde sus primeras incursiones musicales hasta sus obras más emblemáticas, y se conocerá su manera única de combinar la música, la poesía y la puesta en escena.\En el ámbito cinematográfico, se destaca el estreno de dos películas que prometen captar la atención del público. La primera, basada en hechos reales, es la segunda película como directora de Dolores Fonzi, que relata la conmovedora historia de una joven de la provincia de Tucumán. La joven, interpretada por Camila Plaate, acude al hospital con su madre presentando fuertes dolores abdominales. La película aborda la negligencia médica y las consecuencias devastadoras que sufre la joven, conocida como Belén en el juicio posterior, quien es injustamente acusada y condenada. La película participa en el Festival de San Sebastián, que se celebra en Donostia del 19 al 28 de septiembre. La segunda película presenta una herencia inesperada que llega a una madre y sus dos hijas, abriendo la posibilidad de una solución a sus problemas financieros. Sin embargo, la herencia viene con condiciones, incluyendo la necesidad de una sinceridad absoluta. Además, la llegada de un cuarto heredero desconocido añade un elemento de intriga. Por último, se anuncia el estreno de la tercera temporada de Tulsa King, la serie protagonizada por Sylvester Stallone. En los nuevos episodios, el imperio mafioso de Dwight se expande, pero sus miembros deberán enfrentarse a desafíos tanto internos como externos para mantener su poderío. Además, regresa la Feria de Orquídeas este fin de semana a la Avenida Corrientes en el Hotel Novotel porteño, celebrando el comienzo de la estación y ofreciendo un espacio para disfrutar del fascinante mundo de las orquídeas





Nacha Guevara Exposición Cine Festival De San Sebastián Tulsa King Feria De Orquídeas

