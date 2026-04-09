Nacha Guevara arremete contra la reforma de la Ley de Glaciares y genera controversia

La artista Nacha Guevara expresa su fuerte rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares aprobada en Diputados, generando debate y controversia en redes sociales. Sus duras críticas a los legisladores y su impacto en la opinión pública.

Nacha Guevara ha resurgido en el ojo público después de expresar un rotundo rechazo a la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados , una decisión que ha desatado un intenso debate político y social. La reconocida artista, conocida por su activismo y su voz firme, utilizó sus plataformas de redes sociales para expresar su indignación ante la votación, dirigiendo sus críticas directamente a los legisladores que respaldaron la iniciativa.

Con una frase concisa pero llena de rabia, “No tienen perdón”, Guevara logró viralizar su mensaje, provocando miles de reacciones y generando una ola de comentarios encontrados. El impacto de sus palabras fue inmediato, y el tema de la Ley de Glaciares, ya candente, se intensificó aún más en la opinión pública.\El descargo de Nacha Guevara no se limitó a este breve mensaje. En un video que compartió posteriormente, profundizó su postura con palabras aún más duras y críticas, dirigidas claramente hacia la clase política. Con un tono que evidenciaba su profundo desacuerdo, la artista expresó: “Cuando pase el tiempo y estén atravesando una enfermedad terminal, quizás recuerden este día en el que levantaron la mano”. Esta declaración, cargada de emotividad y vehemencia, expuso el nivel de indignación que le provocó la decisión del Congreso, y generó aún más debate y controversia. El contexto de estas declaraciones es fundamental para comprender su alcance: la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley de Glaciares que alteran los criterios de protección ambiental y abren nuevas posibilidades para el desarrollo de actividades productivas en áreas que anteriormente estaban protegidas. Esta modificación legal ha provocado fuertes críticas provenientes de diversos sectores, especialmente aquellos relacionados con el ambientalismo y la cultura, grupos que han estado a la vanguardia en la defensa de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente.\La reacción de Nacha Guevara se suma a una serie de pronunciamientos de figuras públicas que han optado por involucrarse activamente en la discusión, amplificando el tema en redes sociales y medios de comunicación. El impacto de sus palabras, como suele ocurrir en este tipo de intervenciones públicas, no solo reside en el contenido de su mensaje, sino también en el tono elegido: directo, sin ambigüedades y cargado de emoción. Esta combinación de elementos ha generado tanto apoyo incondicional como rechazo frontal, exacerbando aún más la polémica en torno a la reforma de la Ley de Glaciares. La postura de Guevara, conocida por su firmeza y su compromiso con diversas causas sociales y ambientales, ha consolidado su rol como una voz influyente en el debate público, demostrando una vez más la capacidad de los artistas para incidir en temas de relevancia nacional





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