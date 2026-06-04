Núñez eleva la oferta por el volante uruguayo Arambarri y confía en cerrar su fichaje

El club argentino Núñez ha mejorado su propuesta económica por el mediocampista Matías Arambarri, actualmente en el Getafe CF, con el objetivo de incorporarlo como refuerzo para el centro del campo. La operación involucra la compra de un porcentaje de los derechos del jugador, que comparte con Boston River y su representación. El técnico Eduardo Coudet ve en Arambarri el perfil "box to box" que necesita su equipo.

El Club Núñez ha elevado su oferta por el mediocampista central uruguayo Matías Arambarri , mostrando confianza en que el Getafe CF acepte la operación en las próximas horas.

La propuesta se concretó después de que el club español había tasado inicialmente la mitad del pase del jugador en seis millones de euros. La distribución de los derechos del futbolista es compleja: el 30% pertenece al Boston River de Uruguay, mientras que el 20% restante está dividido entre el propio Arambarri y el grupo empresario que lo representa.

El mediocampista, de 28 años, cuenta con 20 partidos en la selección uruguaya, aunque quedó fuera de la lista final de Marcelo Bielsa para el Mundial de Qatar 2022 debido a una lesión en los días previos a la confirmación de la nómina. Su posible llegada responde a la prioridad del director técnico Eduardo Coudet de incorporar un refuerzo de jerarquía internacional que sirva como alternativa a Aníbal Moreno en el puesto de volante central.

Coudet valora especialmente las características de Arambarri, considerando que su perfil de "box to box" -capacidad para cubrir todo el campo, tanto en defensa como en ataque- es algo que no ha encontrado en ningún integrante de su plantel durante el primer semestre del año. Arambarri, quien surgió en Defensor Sporting de Montevideo y luego pasó por el Burdeos francés antes de convertirse en un referente del Getafe desde su llegada en 2017, es reconocido por su garra uruguaya, su dinámica y su ubicación para la marca.

Además, destaca como especialista en pelota parada: de los tres goles que le anotó a Núñez en el último año, dos fueron de penal. También muestra la capacidad de penetrar en el área rival en cada ataque, definiendo de frente al arco, con cabezazos o capturando rebotes para convertir en gol.

Ahora, tras un ciclo exitoso en LaLiga, busca un nuevo impulso en su carrera y espera con expectativa el cierre exitoso de las negociaciones entre ambos clubes para iniciar su mudanza a Núñez y ponerse la camiseta de la Banda





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