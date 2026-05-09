Números ganadores de la Quiniela de Santa Fe de la sorteo de La Previa para mayo de 2026

Santa Fe dio a conocer los números ganadores del sorteo de La Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este sábado, 9 de mayo de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa , con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este sábado, 9 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con plantas sugiere crecimiento personal y nuevas oportunidades. Indica procesos lentos pero fértiles que requieren paciencia y cuidado. Si las plantas están sanas, simbolizan equilibrio y esperanza; si están marchitas, advierten estancamiento o desgaste emocional que conviene atender.

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ajudam a mantener una relación saludable con el juego





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