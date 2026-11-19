Mykhailo Mudryk asume responsabilidad por el caso de Meldonium que afectó su paso por Chelsea, ocurriendo durante una concentración con la selección nacional.

El delantero ucraniano Mykhailo Mudryk ha asumido públicamente la responsabilidad por el caso positivo de dopaje que marcó su trayectoria reciente. El jugador, quien se unió al Chelsea FC en 2023 por aproximadamente 70 millones de euros como una de las incorporaciones más promisorias del club, ha confirmado que la sanción estuvo relacionada con una concentración con la Selección Ucraniana. Esta revelación cierra un ciclo de especulaciones sobre las circunstancias exactas que llevaron al hallazgo de sustancias prohibidas en su organismo.

Causas del caso de dopaje en Ucrania

Mudryk salió a declarar para explicar los detalles de esta difícil etapa en su carrera profesional tras la sanción por dopaje. El futbolista afirmó que nunca había escuchado hablar anteriormente de una sustancia como el Meldonium. Según sus declaraciones, este compuesto es algo que solo se consigue en Europa del Este y no existe en Inglaterra, lo que descarta que el incidente ocurriera durante su estancia en el club inglés.

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Toda la evidencia apunta a que la contaminación se produjo específicamente durante una concentración con la Selección Ucraniana. El delantero detalló que fue algo totalmente inesperado y que no podía creer que el resultado positivo fuera real en un principio. La situación le provocó una profunda conmoción, comparándola con caer desde un rascacielos y chocar contra el suelo sin poder detenerse.

Trayectoria y rendimiento del delantero

El exjugador del Shakhtar Donetsk había disputado una temporada completa con el Chelsea antes de regresar en la pretemporada de 2026 con los Blues. Durante su periodo en el equipo ucraniano, donde despertó el interés de varios clubes importantes, el futbolista logró un rendimiento notable. Marcó 10 tantos y brindó 11 pases gol en un total de 73 encuentros disputados.

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Consecuencias en la carrera deportiva

La admisión pública de Mudryk cambia el enfoque de la narrativa sobre su salida delChelsea FC. Al identificar a la selección nacional como el origen del problema, el jugador intenta restaurar su reputación ante la crítica de que el incidente afectó su desarrollo en la Premier League. Este reconocimiento directo es crucial para entender las limitaciones que enfrentó el talento ucraniano en los últimos años.

La historia de Mykhailo Mudryk sirve como un recordatorio de los riesgos que pueden surgir en la alta competición internacional. Su caso destaca la importancia de los controles antidopaje en las concentraciones de selecciones, donde los jugadores están expuestos a diferentes entornos y fuentes potenciales de contaminación. El delantero ahora enfrenta el reto de reconstruir su carrera con esta transparencia pública.