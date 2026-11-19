Elon Musk declaró no ser MAGA y criticó su acercamiento a Javier Milei. Tras derrotas en Texas, el magnante busca moderación y evita conflictos con los demócratas.

Elon Musk abandonó su adhesión al movimiento político MAGA y reconoció que le faltó empatía hacia Javier Milei en sus interacciones recientes. El magnate tecnológico hizo esta revelación durante una videollamada desde China, donde dejó en claro que no comparte la adhesión ciega a las políticas del Partido Republicano. Este giro estratégico ocurre tras una serie de reveses electorales en Texas y ante la posibilidad de investigaciones por parte de los demócratas en el Congreso.

Digitalización del gasto gubernamental en Estados Unidos

El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) es la iniciativa impulsada por Elon Musk dentro de la administración actual. Este organismo promete realizar recortes drásticos del gasto público siguiendo un modelo similar al implementado por el presidente argentino. Musk ha utilizado la plataforma X para apoyar estas medidas y ha mantenido vínculos cercanos con líderes de la ultraderecha global.

Also read Las citas apócrifas de Javier Milei y su comparación con Alejandro Magno

Crítica pública al ex mandatario y al movimiento

Elon Musk negó explícitamente ser parte del movimiento MAGA durante su intervención en un evento organizado por DealBook del New York Times. Declaró que no comparte la adhesión ciega a un conjunto específico de políticas del Partido Republicano. Este mensaje contrasta con su apoyo previo a Donald Trump y su inversión de 500 millones de dólares en candidatos republicanos.

Desafiliación de Donald Trump y del movimiento MAGA

Elon Musk calificó de tonto haber gastado tanto dinero político sin obtener los resultados esperados. Reconoció que probablemente habría gastado menos si pudiera retroceder en el tiempo. Su posición actual se alinea con el temor a investigaciones sobre sus aportes de campaña y contratos con empresas como SpaceX. Ha descrito a los demócratas como un peligro para Texas en el pasado, pero ahora busca un perfil más bajo.

Advertisement

Motosierra de Javier Milei y la falta de empatía

Musk admitió que Javier Milei le dio una motosierra entre bambalinas en una convención de la C-PAC. Reconoció que le faltó empatía al salir al escenario con el objeto y ser visto como un ícono de la fuerza libertaria. Un usuario en la plataforma X le señaló que quizás debería haber actuado como un tonto en lugar de posar, un punto que el magnate aceptó como válido.

Impacto directo en los negocios y la política de Texas

Gina Hinojosa venció a Greg Abbott, terminando con casi cuatro décadas de triunfos republicanos en Texas. Elon Musk trasladó empresas a Texas incentivado por beneficios fiscales que otorgó Abbott, quien fue un competidor histórico de James Talarico. Musk ahora considera que Texas irá bien bajo el mandato de Hinojosa, a quien describe como bastante moderada.