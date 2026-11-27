Fallece Veruschka a los 87 años en Berlín. La supermodelo, musa del cine y la moda, fue un símbolo de libertad artística y resistencia durante la era de los 60.

La supermodelo Veruschka, cuyo nombre real era Vera von Lehndorff, falleció el martes en Berlín a los 87 años. La noticia fue confirmada mediante el sitio web de la empresa de indumentaria de su hermana Catharina Kappelhoff-Wulff, quien también fue su representante. Veruschka dejó de ser una figura efímera para consolidarse como uno de los grandes íconos culturales de la década de 1960.

Trayectoria artística y colaboraciones icónicas

Veruschka trascendió las fronteras tradicionales de la pasarela para convertirse en una artista corporal que utilizó su físico como instrumento de expresión. Su presencia cautivó a fotógrafos de la talla de Richard Avedon, Irving Penn y Helmut Newton, quienes documentaron su capacidad para adoptar poses casi imposibles. Apareció en aproximadamente 800 portadas de revistas internacionales y fue tapa de la edición estadounidense de Vogue en trece oportunidades distintas.

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Su trabajo no se limitaba a posar pasivamente; participaba activamente en la concepción de las sesiones fotográficas. Esta complicidad creativa la llevó a colaborar con figuras como Salvador Dalí y a obtener el estatus de modelo mejor pagada del mundo durante el apogeo de su carrera en la moda.

Hito en el cine con la película Blow-Up

La actriz y modelo alcanzó la fama mundial mediante su participación en la emblemática película de Michelangelo Antonioni, Blow-Up. En la cinta, protagonizó una sensual sesión fotográfica junto al actor David Hemmings que se convirtió en una escena inolvidable. La imagen resultante terminó ilustrando el póster oficial de la película, consolidando su estatus como símbolo del cine de aquella época.

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Veruschka continuó su vínculo con el septuagésimo arte años después. Incluso tuvo una pequeña participación en Casino Royale, la película de James Bond estrenada en 2006, demostrando su versatilidad y permanencia en la industria del entretenimiento a lo largo de las décadas.

Orígenes aristocráticos y resistencia durante la guerra

Detrás de su figura sofisticada existía una historia marcada por la tragedia familiar. Nació el 14 de mayo de 1939 en Königsberg, entonces parte de Prusia Oriental y hoy Kaliningrado, Rusia. Su padre, un aristócrata, fue ejecutado tras el fracaso de la conspiración contra Adolf Hitler.

Mientras su madre, quien estaba embarazada en ese momento, fue arrestada, Vera y sus dos hermanas fueron enviadas a un campo de concentración. Este trauma temprano no impidió que más tarde estudiara diseño y viajara a Italia para dedicarse a la pintura, donde el fotógrafo Ugo Mulas la descubrió en la Galería Uffizi de Florencia y la incentivó a probar suerte como modelo.

Independencia creativa y legado personal

Veruschka siempre defendió la autonomía de su carrera. En una entrevista con The New York Times en 1996, explicó: Mi cuerpo es mi instrumento y con él trabajo. Renunció a la fama convencional en 1975, tras diferencias con la nueva conducción de Vogue y cansada de las exigencias de la industria, para experimentar con la pintura corporal.

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Regresó a Alemania en 2005 después de vivir varios años en Nueva York. Aunque nunca rompió definitivamente sus vínculos con la moda, reivindicó hasta sus últimos años la independencia que había defendido desde el comienzo. Confesó en 2008 al diario alemán Bild que su mayor aspiración, incluso cuando el mundo entero quería fotografiarla, era ser absolutamente libre.