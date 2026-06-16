Murió joven de 21 años tras caer de un puente durante una actividad de rope jumping en Brasil

La víctima, Maria Eduarda, tenía 21 años y minutos antes de la tragedia había compartido imágenes de la excursión en sus redes sociales. Un testigo aseguró que comenzó maniobras de reanimación antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Una joven de 21 años murió tras caer de un puente durante una actividad de rope jumping en Brasil . La víctima, Maria Eduarda, tenía 21 años y minutos antes de la tragedia había compartido imágenes de la excursión en sus redes sociales.

Un testigo, Rayza Gabrieli Dias Delfino, aseguró que comenzó maniobras de reanimación antes de la llegada de los servicios de emergencia. Delfino explicó que el trayecto hasta la víctima fue complicado por las condiciones del terreno y que el sector estaba cubierto de barro. La víctima llevaba colocado un arnés alrededor del abdomen, aunque no se sabe si esto contribuyó a su muerte. El accidente quedó grabado y hay tres detenidos.

La investigación apunta a determinar cómo fallaron los controles de seguridad durante la actividad. La tragedia ocurrió el sábado en Limeira, en el estado de San Pablo, durante una actividad organizada por una empresa de deportes extremos. Videos grabados por testigos muestran los instantes previos al salto y el momento en que la joven es lanzada al vacío mientras varias personas advertían que el salto era peligroso.

La causa judicial avanza mientras las imágenes se viralizan rápidamente en redes sociales y generan una fuerte repercusión en Brasil. La víctima estudiaba Gestión Deportiva en Educación Física y vivía en Jandira. La muerte de Maria Eduarda ha generado un gran impacto en la comunidad deportiva y en las redes sociales





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