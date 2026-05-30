Municipio de Miami lanza aplicación para facilitar acceso a sistema de transporte público acuático

La aplicación Miami Water Taxi permite a los usuarios buscar destinos cercanos a las terminales marítimas de Miami Beach y la costa de Miami. El servicio opera de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. con frecuencias cada 30 minutos.

El municipio de Miami ha lanzado una aplicación para facilitar el acceso a su sistema de transporte público acuático . Esta aplicación, llamada Miami Water Taxi , permite a los usuarios buscar destinos cercanos a las terminales marítimas de Miami Beach y la costa de Miami.

Los horarios y la frecuencia del servicio varían dependiendo de la hora del día, pero en general, el servicio opera de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. con frecuencias cada 30 minutos. Durante la tarde se incorporan dos embarcaciones adicionales para reducir el tiempo de espera. El servicio permite transportar bicicletas y scooters eléctricos, aunque la decisión final depende del capitán y del espacio disponible dentro de cada embarcación.

Los residentes de Miami Beach también cuentan con beneficios especiales dentro de ese sistema de bicicletas compartidas. Además, el municipio ha recomendado varios estacionamientos cercanos a los embarcaderos para que los usuarios puedan estacionar sus vehículos. En Miami, la ciudad recomendó el Omni Garage, ubicado en 453 NE 15 Street. En Miami Beach, el municipio señaló dos alternativas de estacionamiento cercanas.

En la mayoría de los estacionamientos, los valores parten desde $5 y los usuarios pueden pagar el estacionamiento mediante las aplicaciones de pago móvil. El municipio de Miami espera que esta aplicación ayude a mejorar la accesibilidad y la eficiencia del sistema de transporte público acuático en la ciudad





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

App De Transporte Público Municipio De Miami Transporte Público Acuático Miami Water Taxi Bicicletas Compartidas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Caso Agostina Vega, en vivo: cómo sigue la búsqueda de adolescente en CórdobaFue vista por última vez el sábado por la noche cuando se subió a un taxi; la Justicia realizó 19 allanamientos y detuvo a un sospechoso de 33 años

Read more »

Así es la mansión de Shakira en Miami: mide 750m², tiene estética minimalista y muelle propioLa cantante colombiana es dueña de una inmensa residencia en Miami Beach.

Read more »

El futbolista que fue campeón con River y San Lorenzo y terminó siendo técnico en MiamiTuvo un extenso paso por el fútbol argentino hasta su retiro en 2016. En la actualidad, trabaja en las categorías formativas del Inter Miami. Descubrí todos los detalles en la nota.

Read more »

En fotos: del paseo marítimo de los Beckham en Ibiza al momento cholulo de Shakira en MiamiTambién, Ben Affleck se mostró como un padre muy presente junto a su ex, Jennifer Garner, y Tom Hanks se fundió en un simpático abrazo con Woody, el vaquero al que le pone la voz en Toy Story

Read more »