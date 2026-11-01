Municipalidad condena a motociclista por pozo sin señalizar en Gran Buenos Aires

La Justicia ordena al municipio pagar indemnización por caída de motociclista en pozo sin señalizar. Incluye daños físicos y morales por accidentes viales.

Una motociclista de 37 años resultó severamente herida tras caer en un pozo sin señalización en la zona norte del Gran Buenos Aires. El incidente ocurrió el 30 de abril de 2022 y derivó en una extensa batalla legal que culminó con una condena firme. La Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió que el municipio responsable debía pagar una indemnización sustanciosa. Este fallo establece un precedente claro sobre la responsabilidad estatal en la mantenimiento de la infraestructura vial urbana. El caso destaca la importancia de la señalización adecuada para prevenir tragedias viales en vías públicas.

Detalles del accidente y respuesta de emergencia

El episodio se desarrolló cerca de las 15.30 horas cuando la woman circulaba en su motocicleta. Ella llevaba puesto el casco y respetaba escrupulosamente todas las normas de tránsito vigentes. Al intentar esquivar un hundimiento visible en el centro de la calzada, perdió el control del vehículo. La motociclista cayó junto a su moto, quedando inmovilizada en la vía pública. Una compañera que viajaba delante en bicicleta escuchó el fuerte impacto sonoro del choque.

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La ciclista regresó inmediatamente para auxiliar a la victima y llamó al servicio de emergencias 911. Vecinos del barrio se acercaron rápidamente al lugar para brindar ayuda y esperar a las autoridades. Un patrullero policial llegó al sitio para tomar los datos del incidente y levantar un informe preliminar. Sin embargo, la ambulancia oficial tardó más de una hora en llegar al punto exacto del accidente.

Ante la demora crítica en la asistencia médica, los vecinos y testipes trasladaron a la víctima en un vehículo particular. Fue llevada urgentemente a un centro de salud porteño para recibir los primeros auxilios especializados. Esta situación subraya las deficiencias en la respuesta de emergencia y el impacto directo en la salud del conductor accidentado.

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Fallo judicial y determinación de responsabilidad

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.° 2 de San Martín examinó exhaustivamente las pruebas presentadas. El tribunal consideró probado que el accidente fue consecuencia directa de la falta de señalización del pozo. No existían medidas de prevención ni advertencias visuales para los usuarios de la vía pública. El juez valoró testimonios oculares, documentación médica oficial, fotografías del lugar y videos grabados.

Se incorporó una pericia mecánica fundamental que incluyó imágenes históricas de Google Maps. Este informe confirmó la existencia del desnivel en el pavimento al momento exacto del hecho. El perito determinó que la mecánica del accidente era técnicamente posible con las condiciones existentes. También estableció que un pozo de esas características representaba un riesgo concreto y previsible.

La municipalidad intentó desacreditar las pruebas presentadas por la demandante y negó los hechos. Sin embargo, el juzgado remarcó que la comuna no presentó objeciones técnicas suficientes para refutar las evidencias. No se acreditó que la victima hubiera circulado a velocidad excesiva o de manera imprudente. El fallo deja en claro que la falta de mantenimiento de la vía es la causa principal del daño.

Secuelas médicas y cálculo de la indemnización

La caída provocó una fractura cerrada en el húmero derecho de la motociclista. Esta lesión requirió una intervención quirúrgica compleja y dejó una incapacidad permanente del 24%. El fallo judicial reconoció cinco millones de pesos por este concepto de incapacidad física. La corte consideró no solo el impacto en la capacidad laboral, sino también las limitaciones cotidianas.

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Se otorgaron cuatro millones de pesos por daño moral, atendiendo al dolor sufrido y la alteración de la rutina. La operación y la recuperación prolongada afectaron significativamente la calidad de vida de la mujer. Además, se sumaron un millón quinientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos por daño psicológico. Esta cifra incluyó el tratamiento recomendado por la perito médica, quien detectó manifestaciones depresivas.

Se ordenó terapia semanal durante un año completo para abordar el trauma emocional causado por el evento. El resarcimiento también contempló doscientos cincuenta mil pesos para gastos médicos y traslados variados. Se asignaron ciento ochenta y dos mil doscientos pesos por la reparación integral de la motocicleta. Un millón de pesos se destinó a la pérdida de chance laboral por las licencias médicas prolongadas.

Condiciones de pago y ajustes financieros

La sentencia dispuso que la municipalidad abone la suma total fijada en un plazo estricto de 60 días. Este plazo comienza a correr desde que la liquidación quede firme y aprobada judicialmente. El monto total será ajustado con intereses para compensar la inflación y el valor del dinero en el tiempo.

Se aplicará una tasa de interés del seis por ciento anual desde el accidente hasta la sentencia judicial. Posteriormente, se aplicará la tasa pasiva más alta del Banco Provincia hasta el pago completo del monto. El fallo también impuso las costas del proceso a la comuna demandada por su responsabilidad demostrada. Se rechazaron los reclamos por gastos futuros y desvalorización del rodado por falta de acreditación adecuada.