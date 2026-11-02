Mundial de Pádel Qatar 2025: Inicio del torneo con Argentina y España como favoritas

Arranca el Mundial de Pádel en Qatar con Argentina y España liderando los favoritos. Conoce horarios, grupos y rivales para la gran cita del deporte.

Este lunes da inicio la competición más prestigiosa a nivel de selecciones nacionales en la historia del pádel mundial. El torneo se desarrolla en la ciudad de Doha, capital de Qatar, reunindo a las 32 mejores parejas de la disciplina. La selección argentina llega con la misión de defender el título logrado en 2024, tras vencer a España en la edición anterior celebrada en el mismo país. Toda la programación oficial será transmitida en exclusiva a través de la plataforma de streaming Disney+.

Programación y sede del evento

La competencia se extenderá desde este lunes hasta el sábado 7 de noviembre, culminando con las finales en el complejo Khalifa International Tennis and Squash Complex. La fase de grupos se disputará los días lunes, martes y miércoles, seguida por los cuartos de final el jueves. Las semifinales tendrán lugar el viernes, mientras que el sábado se coronará a los nuevos campeones del mundo.

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El formato de este año presenta variaciones significativas respecto a las temporadas regulares. Se busca determinar al mejor equipo del planeta en una estructura intensiva que concentra la élite mundial en un solo escenario. La atención global se centra en Doha, donde se definirá uno de los títulos más codiciados del deporte.

Favoritos masculinos y rivales históricos

En la categoría masculina, los candidatos principales son las selecciones de Argentina y España. Argentina cuenta con figuras como Agustín Tapia y Federico Chingotto, quienes lideran el equipo que defiende el campeonato. Por su parte, España se apoya en la dupla formada por Arturo Coello y Alejandro Galán como sus principales estandartes.

A pesar de que el equipo argentino mantiene el estatus de favorito, el combinado español busca reducir la brecha histórica en el palmarés. La selección argentina acumula 12 coronas mundiales, mientras que España posee 4 títulos. Este contexto añade una capa extra de competitividad al enfrentamiento entre ambas potencias.

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Rama femenina y grupos de la competencia

La rama femenina está dominada actualmente por España, quien se llevó el título en 2024. El equipo español busca repetir el éxito con una plantilla conformada por Ari Sánchez, Paula Josemaría, Claudia Fernández, Bea González y Gemma Triay. Argentina intenta romper este monopolio con jugadores como Delfina Brea, Claudia Jensen, Aránzazu Osoro y Virginia Riera.

Los grupos femeninos se distribuyen de la siguiente manera. El Grupo A incluye a España, Brasil, Alemania y Gran Bretaña. El Grupo B está compuesto por Argentina, Francia, Chile y Bélgica. El Grupo C reúne a Italia, Suecia, Egipto e Indonesia. Finalmente, el Grupo D cuenta con Portugal, Países Bajos, Estados Unidos y Paraguay.

Calendario de partidos del primer día

Inicio de la fase de grupos

La jornada inaugural comienza a las 08:00 hora argentina en la Pista Central. Francia se enfrenta a Bélgica en la categoría femenina. A las 12:00 horas, Portugal juega contra Qatar en la masculina. En el Grand Stand 1, Brasil compite contra Gran Bretaña en femenil y contra México en masculino.

En el Grand Stand 2, Argentina enfrenta a Chile en la división femenina. A la misma hora, España se mide a Suecia en la rama masculina. La Cancha 5 alberga el duelo entre España y Alemania en femenil, y Argentina contra Australia en masculino.

La Cancha 6 registra un enfrentamiento entre Italia y Egipto en femenil, y Emiratos Árabes contra Paraguay en masculino. En la Cancha 7, Portugal juega con Estados Unidos en femenil, mientras Chile enfrenta a Alemania en masculino.

La Cancha 8 ve a Suecia contra Indonesia en femenil, y a Italia compitiendo contra Estados Unidos en masculino. Finalmente, la Cancha 13 aloja a Países Bajos frente a Paraguay en femenil, y a Francia disputando contra Países Bajos en la categoría masculina.

Contexto internacional y desarrollo del torneo

La presencia de 32 equipos refleja la globalización del deporte. Numerosos países han desarrollado talentos capaces de competir con las potencias tradicionales. Sin embargo, la presión recae sobre los equipos ibéricos por su historial de victorias.

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Los grupos masculinos se estructuran con fuertes desafíos. El Grupo A incluye a Argentina, Francia, Australia y Países Bajos. El Grupo B reúne a España, Emiratos Árabes, Suecia y Paraguay. El Grupo C cuenta con Portugal, Chile, Qatar y Alemania. El Grupo D termina con Italia, Brasil, Estados Unidos y México.

La transmisión por Disney+ asegura cobertura global. Los aficionados podrán seguir cada partido desde cualquier dispositivo. La logística en Doha está preparada para recibir a delegaciones de todo el mundo. El complejo deportivo ofrecerá las condiciones óptimas para el alto rendimiento.

El torneo marca el inicio de una nueva era competitiva. Las selecciones ajustan estrategias y formaciones antes del clímax. La expectación en el ámbito deportivo es máxima. Los expertos analizan las probabilidades de cada equipo diariamente.

Argentina y España mantienen el liderazgo en rankings. Sus jugadores demuestran consistencia en torneos recientes. La rivalidad histórica impulsa la demanda mediática. Los medios internacionales destacan la calidad técnica de los participantes.

El éxito del Mundial depende de la ejecución táctica. Cada partido define la trayectoria del equipo. La experiencia de Doha facilita la adaptación de los jugadores. La organización garantiza el respeto a los tiempos establecidos.

Los aficionados siguen de cerca las actualizaciones. Las redes sociales amplifican el alcance del evento. El pádel consolida su posición en el deporte global. La próxima edición promete superar récords de audiencia.

La defensa del título argentino es prioritaria. El equipo español busca redención histórica. Ambos conjuntos tienen recursos para ganar. La competencia se intensificará en las rondas eliminatorias. El mundo del pádel espera los resultados finales con ansia.