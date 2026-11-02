Mundial de Pádel 2026: Argentina y España lideran el torneo en Doha

Comienza el Mundial de Pádel 2026 en Doha el 2 de noviembre. Argentina y España son favoritas en una competencia con 1,2 millones en premios.

El Mundial de Pádel 2026 inició oficialmente este lunes 2 de noviembre en la ciudad de Doha, Qatar. Este evento deportivo internacional reúne a 32 selecciones nacionales que disputarán los títulos absolutos masculino y femenino durante una semana de competencia intensa. El certamen, que se extenderá hasta el sábado 7 de noviembre, representa una de las citas más importantes del calendario deportivo mundial en esta disciplina.

La competencia está organizada por la Federación Internacional de Pádel (FIP) y se desarrolla en el Khalifa International Tennis and Squash Complex. Este recinto, reconocido como uno de los principales escenarios deportivos de Doha, será el testigo de los enfrentamientos que definirá a las potencias globales del pádel. La edición actual destaca por ofrecer un fondo total de premios de 1,2 millones de euros, los cuales se distribuyen equitativamente entre las categorías masculina y femenina.

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Formato de competencia y clasificación

El sistema de competencia del Mundial de Pádel funciona mediante un formato de selecciones nacionales a diferencia de los circuitos profesionales habituales. Participan 16 selecciones masculinas y 16 femeninas, las cuales están divididas en cuatro grupos de cuatro equipos por cada categoría. Durante la primera fase, cada selección nacional enfrenta a los otros tres países dentro de su grupo correspondiente.

Cada enfrentamiento entre dos selecciones se resuelve mediante una serie al mejor de tres partidos de parejas. El país que logre ganar dos de estos partidos se adjudica la victoria en la serie y avanza en la clasificación. Una vez culminada la fase de grupos, los dos primeros equipos de cada zona avanzan directamente a los cuartos de final, dando paso a la instancia de eliminación directa.

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Los equipos que no logren clasificar entre los dos primeros de sus respectivos grupos continúan compitiendo en una segunda ronda para definir las posiciones del noveno al decimosexto puesto. Los ganadores de los cuartos de final permanecen en la carrera por el título mundial, mientras que los perdedores eliminan sus opciones de consagrarse campeones.

Calendario oficial y horarios

El torneo se disputa de forma consecutiva desde el lunes 2 de noviembre hasta el sábado 7 de noviembre. La programación incluye tres jornadas dedicadas exclusivamente a la fase de grupos y tres jornadas posteriores destinadas a las eliminatorias directas. El lunes 2 de noviembre marca el inicio de la primera fecha de la fase de grupos, seguida por la segunda fecha el martes 3 de noviembre.

La tercera y última fecha de la fase de grupos se celebrará el miércoles 4 de noviembre. Posteriormente, el jueves 5 de noviembre se jugarán los cuartos de final, y el viernes 6 de noviembre se disputarán las semifinales. La jornada decisiva se lleva a cabo el sábado 7 de noviembre, fecha en la que se definen los campeones del mundo.

Durante la fase de grupos, los horarios están diseñados para optimizar la visibilidad de los partidos. Los enfrentamientos de la categoría femenina comienzan a partir de las 8:00 de la mañana de Argentina, mientras que la categoría masculina tiene su horario principal a partir de las 12:00 del mediodía. Las finales y los partidos por el tercer puesto se disputan en la cancha central del Khalifa International Tennis and Squash Complex.

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Posiciones de Argentina y España

Argentina llega a este torneo como la gran favorita para defender su título, ya que la Selección argentina masculina es bicampeona del mundo. El equipo argentino conquistó los títulos en las ediciones de 2022 y 2024, derrotando en la última final a España en un partido decisivo disputado en Doha. El plantel masculino cuenta con figuras de elite como Agustín Tapia, Federico Chingotto, Franco Stupaczuk, Martín Di Nenno y Leo Augsburger.

En la categoría femenina, Argentina busca mejorar el subcampeonato obtenido en 2024, cuando perdió la final nuevamente frente a la Selección española. El seleccionado femenino cuenta con figuras destacadas como Delfina Brea, considerada una de las mejores jugadoras del mundo actualmente. España se mantiene como un rival de altísimo nivel que también aspira a la conquista del título mundial.

La Selección argentina masculina integra el Grupo A, donde se enfrentará a las selecciones de Francia, Australia y Países Bajos. Por su parte, la Selección argentina femenina forma parte del Grupo B, compitiendo contra Francia, Chile y Bélgica. Ambos equipos necesitan terminar entre los dos primeros de sus zonas para avanzar a los cuartos de final.

El Mundial 2026 consolida a Argentina y España como protagonistas centrales del evento. Esta competencia representa una oportunidad clave para que las naciones sudamericanas e europeas demuestren su dominio en un deporte que experimenta un crecimiento constante en participación global. El resultado de estos grupos definirá el panorama táctico para las eliminatorias posteriores.