Mundial 2026: México juega hoy ante Corea del Sur, el gesto de Tuchel contra los fotógrafos y récords históricos

Resumen de la jornada del Mundial 2026: el partido clave de México contra Corea del Sur, la queja de Thomas Tuchel por los fotógrafos durante el himno, los récords de Iván Perišić y Harry Kane, las críticas a Cristiano Ronaldo, el recuerdo humanitario de Brasil en Haití y el escándalo por apuestas que involucra a Elye Wahi.

El Mundial 2026 está en pleno desarrollo y este jueves 18 de junio se disputan importantes encuentros correspondientes a la fase de grupos. México , tras su victoria inicial sobre Sudáfrica, se mide hoy ante Corea del Sur en un partido clave para su clasificación.

Los aficionados mexicanos esperan con entusiasmo otro triunfo de su selección, que llega con moral alta después de debutar con el pie derecho. Por su parte, Corea del Sur, que cayó en su primer compromiso, buscará resarcirse y complicar el camino de México. El duelo, cargado de expectativas, se disputará en un estadio que probablemente estará dominado por la numerosa presencia de hinchas tricolores.

En otro de los partidos destacados del día, Inglaterra debutó con una victoria por 4-2 sobre Croacia, pero el foco informativo no estuvo únicamente en el resultado. Su seleccionador, Thomas Tuchel, protagonizó un incidente durante la interpretación del himno inglés. El técnico alemán intentó que los fotógrafos apostados frente a los banquillos se movieran para poder ver a sus jugadores, pero al no lograrlo, terminó observando el momento a través de la pantalla gigante del estadio.

"Fue un momento muy, muy especial y yo estaba delante de 50 fotógrafos a medio metro de distancia y no pude ver ni a un solo jugador. Arruinó un poco mi experiencia", declaró Tuchel, quien ya ha pedido formalmente a la FIFA que reubique a los fotógrafos durante los himnos nacionales. La jornada también trae consigo hitos históricos y anécdotas significativas.

Iván Perišić, de Croacia, se convirtió en el primer futbolista en dar al menos una asistencia en cuatro Copas del Mundo diferentes (2014, 2018, 2022 y 2026). Mientras, la veterana selección de Portugal, tras empatar con la República Democrática del Congo, generó críticas hacia su estrella Cristiano Ronaldo, a quien se señaló por su bajo rendimiento y su falta de participación en el juego.

En un orden completamente distinto, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) recordó en sus redes sociales el aniversario del partido que la selección jugó en Haití el 19 de junio de 2004, un encuentro que tuvo un fuerte trasfondo humanitario y que quedó grabado en la memoria colectiva de los brasileños. Además, se informó que la FIFA designó oficialmente a los árbitros argentinos Cristian Navarro y Gabriel Chade para el partido entre México y Corea del Sur, mientras que el seleccionador de la República Checa, Miroslav Koubek, prometió un fútbol "diferente" y "más peligroso" en su choque vital contra Sudáfrica.

Finalmente, un hecho extradeportivo empañó el ambiente: se confirmó la investigación por presunto fraude de apuestas que involucra al futbolista francés Elye Wahi, quien continúa participando en el torneo mientras dura el proceso judicial. En el ámbito de récords, el delantero inglés Harry Kane, con su participación en el triunfo sobre Croacia, alcanzó los 115 partidos con la selección nacional, acercándose a los máximos históricos como Wayne Rooney (120) y Peter Shilton (125).

También se convirtió en el máximo goleador de Inglaterra en la historia de los Mundiales. Por su lado, la leyenda ghanesa Asamoah Gyan, figura en el Mundial de Sudáfrica 2010, visitó el vestuario de su selección tras la victoria inicial y celebró con un baile que se hizo viral. Mientras tanto, Carlos Queiroz, que dirige a su quinto Mundial consecutivo, se consolidó como el entrenador con más participaciones en esta edición.

El entorno de México, en tanto, recibió con mariachis al equipo dirigido por Javier Aguirre a su llegada a Guadalajara, en un clima de optimismo de cara al crucial encuentro ante Corea del Sur. Toda esta amalgama de deporte, política, historia y polémica define el colorido y complejo mosaico de la Copa del Mundo 2026





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