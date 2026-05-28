Mundial 2026: Los excluidos de la lista final de la selección argentina

La lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026 ha generado sorpresa al excluir a varios futbolistas con experiencia reciente en el equipo campeón del mundo. Entre los ausentes destacan un lateral campeón en Qatar 2022, una joven promesa del Real Madrid, un mediocampista clave en la consagración de Aston Villa y un extremo que ya había sido convocado. Las razones van desde problemas físicos y falta de continuidad hasta la fuerte competencia en sus posiciones.

El Mundial 2026 , como suele ocurrir en las grandes convocatorias, también dejó nombres pesados en el camino. Entre campeones del mundo que perdieron lugar y futbolistas que llegaban en crecimiento, el cuerpo técnico tomó decisiones para definir los 26 convocados que defenderán el título conseguido en Qatar.

El lateral izquierdo de River, que había integrado el plantel campeón en Qatar 2022 y también formó parte del ciclo durante las eliminatorias, finalmente no logró meterse en la lista definitiva. Su temporada estuvo marcada por distintos problemas físicos y terminó condicionada además por molestias musculares en el cierre del semestre con River.

El delantero surgido en el Millonario, de apenas 18 años, peleaba por un lugar en la lista, y hasta había sido parte de los últimos amistosos de marzo. Sin embargo, había perdido continuidad en varios tramos del año con el Real Madrid y terminó quedando relegado en una competencia feroz dentro del ataque argentino, pese a que el cuerpo técnico lo sigue considerando como una de las grandes apuestas a futuro.

Por su edad, podrá pelear por un lugar en la próxima Copa del Mundo. El marplatense de 28 años venía de atravesar el mejor tramo de su carrera, clave en la histórica consagración de Aston Villa en la Europa League, convirtiendo un golazo en la final, y con actuaciones que habían vuelto a ponerlo en la órbita de Scaloni. Incluso había reaparecido recientemente en la prelista y llegaba con expectativa real de meterse entre los 26, aunque finalmente quedó afuera.

El extremo surgido de Vélez, hoy en Benfica con 20 años, ya había sido convocado anteriormente por Scaloni y aparecía como otro de los jóvenes seguidos de cerca dentro del proceso de renovación. Sin embargo, la fuerte competencia ofensiva y la decisión de priorizar futbolistas con más rodaje internacional terminaron dejándolo afuera de la lista definitiva





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Selección Argentina Mundial 2026 Lista De Convocados Excluidos Scaloni

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Los 26 de Lionel Scaloni: quiénes son los que están en duda para el Mundial 2026El entrenador de la Selección Argentina define la lista para el Mundial 2026, y todavía quedan varios lugares en dudas.

Read more »

Sorpresivo cambio en la transmisión del Mundial 2026: otra plataforma de streaming pasará los 104 partidosA días del Mundial 2026 se confirmó un cambio de último momento en los derechos televisivos, con una popular plataforma entrando al juego.

Read more »

Anuncian una nueva opción para ver todos los partidos del Mundial 2026 por TVA 15 días del inicio de la copa, Flow selló la incoporación a su grilla de las señales de DSports; qué encuentros se verán por TyC Sports, ESPN, Telefe y la TV Pública

Read more »

Selección argentina: los 26 convocados para el Mundial 2026 confirmados por Scaloni con Messi como banderaLa AFA publicó la nómina final; la selección debuta el 16 de junio ante Argelia, en Kansas

Read more »