Mundial 2026: la selección argentina se prepara para el desafío sin Messi y con dudas sobre Neymar

La selección argentina se prepara para el Mundial 2026, pero enfrenta desafíos con la lesión de Messi y la recuperación de otros jugadores. El entrenador Lionel Scaloni dará a conocer la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo.

La selección argentina se prepara para el Mundial 2026 , pero enfrenta desafíos con la lesión de Messi y la recuperación de otros jugadores. El entrenador Lionel Scaloni dará a conocer la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo.

La selección argentina tiene tiempo hasta el 30 de mayo para presentar la lista de jugadores. En medio de la preparación para el Mundial, la selección brasileña comenzó su concentración en Río de Janeiro, donde buscará su sexto título.

Sin embargo, la Confederación Brasileña de Fútbol informó que Neymar no participó en el entrenamiento debido a un golpe en la pantorrilla derecha. La selección argentina tiene una larga lista de jugadores lesionados, incluyendo a Messi, que está afuera por diez días debido a una pequeña lesión muscular. El equipo argentino tiene tiempo para recuperar a Messi y otros jugadores antes del Mundial. La selección brasileña, por otro lado, enfrenta dudas sobre el estado físico de Neymar.

La Confederación Brasileña de Fútbol informó que Neymar no participó en el entrenamiento, lo que ha generado preocupación sobre su participación en el Mundial. La selección argentina tiene una larga lista de jugadores lesionados, incluyendo a Messi, que está afuera por diez días debido a una pequeña lesión muscular. El equipo argentino tiene tiempo para recuperar a Messi y otros jugadores antes del Mundial. La selección brasileña, por otro lado, enfrenta dudas sobre el estado físico de Neymar.

La Confederación Brasileña de Fútbol informó que Neymar no participó en el entrenamiento, lo que ha generado preocupación sobre su participación en el Mundial. La selección argentina tiene una larga lista de jugadores lesionados, incluyendo a Messi, que está afuera por diez días debido a una pequeña lesión muscular. El equipo argentino tiene tiempo para recuperar a Messi y otros jugadores antes del Mundial. La selección brasileña, por otro lado, enfrenta dudas sobre el estado físico de Neymar.

La Confederación Brasileña de Fútbol informó que Neymar no participó en el entrenamiento, lo que ha generado preocupación sobre su participación en el Mundial





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