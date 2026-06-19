Mundial 2026: la historia de la camiseta azul de Brasil y la comparación con Argentina

La selección brasileña ha utilizado una combinación inédita en mundiales para enfrentar a Haití en el Grupo C. La camiseta azul y medias negras sorprenderán a propios y extraños, pero el seleccionado brasileño busca el hexacampeonato.

La historia de la camiseta azul de Brasil en el Mundial 2026 y la comparación con Argentina. La selección brasileña utilizará una combinación inédita en mundiales, con una camiseta azul y medias negras , para enfrentar a Haití en el Grupo C. En esta ocasión, no hubo lugar para héroes como Moschella o Machado de Carvalho, ya que los uniformes son pautados de antemano.

La regla actual establece la presentación ante la FIFA de las combinaciones A y B de los uniformes de cada selección antes de la competencias. La selección brasileña ha utilizado el color negro en la parte inferior del uniforme en el pasado, pero no en un Mundial desde 1934.

En esta ocasión, el atuendo sorprenderá a propios y extraños, pero el seleccionado brasileño busca el hexacampeonato y cualquier resultado que no sea una victoria ante Haití generará una crisis estructural en el equipo





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