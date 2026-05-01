Mundial 2026: La brutal desigualdad que impide a muchos aficionados asistir

Un estudio revela los enormes costos y la cantidad de salarios que un hincha debe invertir para viajar a la Copa Mundial 2026 desde diferentes países, evidenciando una gran disparidad global.

La anticipación por la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Norteamérica, es palpable a nivel global. Sin embargo, un reciente análisis económico ha puesto de manifiesto una disparidad alarmante en la accesibilidad al torneo, revelando las enormes dificultades financieras que enfrentan los aficionados de diferentes países para poder asistir al evento.

El estudio, realizado por Focus Market y Naranja X, detalla los costos exorbitantes asociados con el viaje y la estadía en los países anfitriones, y los traduce a términos de salarios promedio para ofrecer una perspectiva clara del esfuerzo económico requerido por los hinchas de cada nación. Los resultados son contundentes: la posibilidad de vivir la experiencia mundialista en persona está reservada para aquellos con un poder adquisitivo significativamente mayor. El caso de Argentina ilustra vívidamente esta desigualdad.

El costo total estimado para un hincha argentino que desee presenciar la Copa Mundial 2026 asciende a 7.850 dólares estadounidenses. Considerando un salario mensual neto promedio proyectado para marzo de 2026 de 717 dólares, un aficionado local debe renunciar a casi once salarios completos para cubrir los gastos del viaje. Esta cifra es especialmente impactante cuando se compara con la situación en países con economías más sólidas.

En Austria, por ejemplo, el costo del viaje es similar, alrededor de 7.730 dólares, pero gracias a un salario promedio de 3.024 dólares, un ciudadano austriaco solo necesita destinar poco más de dos salarios y medio para financiar su aventura mundialista. La diferencia es abismal: un argentino debe trabajar aproximadamente 252 días más que un austriaco para alcanzar el mismo objetivo.

Esta brecha no solo refleja la disparidad económica entre ambos países, sino también la dificultad que enfrentan los aficionados de naciones en desarrollo para participar en un evento deportivo de alcance global. La Copa Mundial, que se promociona como un símbolo de unión y pasión, se convierte así en un privilegio inalcanzable para muchos. Curiosamente, la situación económica para un hincha argentino se asemeja más a la de Jordania.

Desde Jordania, el viaje tiene un costo de 7.900 dólares, y con un salario promedio de 712 dólares, se requieren aproximadamente once salarios mensuales, un impacto financiero comparable al de Argentina. Sin embargo, la situación se vuelve aún más dramática en países con economías más débiles.

El caso de Argelia es particularmente preocupante: con un ingreso promedio de apenas 306 dólares y un costo de viaje de 7.900 dólares, un aficionado argelino necesita acumular más de 25 salarios mensuales, lo que equivale a más de dos años de trabajo ininterrumpido, para poder alentar a su selección nacional. Este informe económico subraya la necesidad de abordar la desigualdad en el acceso a eventos deportivos internacionales y de buscar soluciones que permitan a los aficionados de todos los países participar en la celebración del fútbol.

La Copa Mundial debería ser un evento inclusivo, accesible para todos los amantes del deporte, independientemente de su origen o nivel socioeconómico. La disparidad actual plantea serias interrogantes sobre la equidad y la justicia en el mundo del deporte





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Economía Mundial 2026 Copa Mundial Economía Desigualdad Viajes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cuántos sueldos se necesitan para seguir a la selección en el Mundial 2026Un informe detalla los costos detallados para viajar a ver los partidos de la fase de grupos. La diferencia entre el esfuerzo que tiene que hacer un argentino y el de un austríaco

Read more »

Este miércoles 6 de mayo llega el álbum Panini del Mundial 2026 junto a OléCon la edición en papel de Olé, conseguí el el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de Panini. Viene con un sobre de figuritas para empezar a jugar, intercambiar y vivir la previa mundialista. Reservalo en tu kiosco.

Read more »

Racing Club enfrenta a Caracas en un partido clave de la Copa Sudamericana 2026Racing Club busca una victoria crucial ante Caracas en la Copa Sudamericana 2026 para mejorar su posición en el Grupo E y aliviar la presión interna. El equipo argentino, con bajas importantes, necesita ganar para transformar las críticas en apoyo y mantenerse en la lucha por la clasificación.

Read more »

Didier Deschamps podría reincorporar a Hugo Lloris a la selección francesa para el Mundial 2026Según L’Équipe, el entrenador francés Didier Deschamps considera volver a convocar a Hugo Lloris, quien anunció su retiro en 2023. El arquero, de 39 años, fue campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022. Su buen rendimiento en Los Angeles FC y la falta de alternativas claras para Mike Maignan podrían ser claves en esta decisión.

Read more »

En un partidazo, Estudiantes y Flamengo igualaron 1-1 por la Copa Libertadores 2026El 'Pincha' logró el empate en una contra tras salvarse del segundo del 'Mengao'. Y en el Rossi, lo privó del triunfo agónico.

Read more »

RB Bragantino vs. River, por la Copa Sudamericana 2026: día, horario y como verloEl Millonario se juega una parada clave en Brasil con la ilusión de acercarse a la clasificación y ratificar su liderazgo en el grupo.

Read more »