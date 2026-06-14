Mundial 2026: Irán aterriza en EE.UU., debut de Alemania y Países Bajos y la fiebre argentina en Kansas City

Resumen de la jornada inaugural del Mundial 2026, con la llegada de la selección iraní a Los Ángeles, los enfrentamientos de Alemania, Países Bajos y otras selecciones, y el papel estratégico de Kansas City como base de entrenamiento de Argentina.

Mundial 2026 , EN VIVO: la llegada de Irán a Estados Unidos, los debutantes Alemania y Países Bajos, horarios, resultados y toda la información esencial para seguir la Copa del Mundo este domingo 14 de junio.

La jornada inaugural del torneo se presenta como un mosaico de historias que van más allá del juego. Por un lado, la selección iraní aterriza en Los Ángeles en medio de una tensión geopolítica que ha marcado las relaciones entre Washington y Teherán desde el inicio del conflicto en Oriente Medio a finales de febrero.

La delegación, que había visto rechazados varios visados y que cambió su base de operaciones a Tijuana para evitar complicaciones logísticas, llega al SoFi Stadium procedente de un corto trayecto desde México. En la conferencia de prensa programada para las 15:45 hora local (19:45 en Buenos Aires) se escucharán las voces de los dirigentes iraníes, mientras que en Inglewood se anticipan manifestaciones de simpatizantes que agitarán la bandera de la Revolución Islámica.

El primer partido del equipo, contra Nueva Zelanda, no solo será un duelo deportivo, sino también un punto de referencia para observar cómo la política y el deporte conviven en un escenario tan global como el Mundial. Al mismo tiempo, el partido inaugural entre la anfitriona Estados Unidos y México abre la puerta a dos selecciones con aspiraciones de llegar a la final.

A las 17:00, Japón enfrenta a Alemania, una de las potencias europeas que llega a su primer partido del torneo con la intención de reafirmar su tradición ganadora. Más tarde, a las 20:00, Ecuador se medirá con Costa de Marfil, mientras que a las 23:00 la última cita del domingo reunirá a Suecia y Túnez.

Cada encuentro está cargado de historias propias: la selección alemana, que busca reinventarse tras la última Copa, y los Países Bajos, que harán su debut en este certamen con la mirada puesta en los octavos de final. Los horarios están dispuestos para que los seguidores de todas las latitudes puedan sintonizar en directo, ya sea por televisión, plataformas digitales o la transmisión oficial de la FIFA.

En otro plano, la ciudad de Kansas City se ha convertido en el epicentro de la campaña argentina para el Mundial 2026. A pocos metros del estadio Arrowhead, donde el equipo de Lionel Scaloni jugará su primer partido oficial contra Argelia el martes, se despliegan infraestructuras de entrenamiento dignas de un campeón mundial.

La ciudad, que cambia de estado con solo cruzar una calle, ofrece un entorno casi sin tráfico, una geografía que recuerda a una maqueta y un clima que, pese a dos alertas de tornado en la última semana, no ha detenido a los aproximadamente 20.000 hinchas argentinos que llegan desde el continente para apoyar al Albiceleste. La expectativa es que la tranquilidad del entorno se mantenga, permitiendo que el equipo se concentre en su objetivo de levantar el trofeo, mientras la afición disfruta de la hospitalidad de una ciudad que ha abrazado al fútbol como su propio ritual.

Todo este conjunto de acontecimientos muestra cómo el Mundial 2026 no solo es una competición deportiva, sino una convergencia de culturas, políticas y pasiones que se entrelazan en cada esquina de Norteamérica





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