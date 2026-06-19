Mundial 2026: Estados Unidos vs Australia, un partido marcado por las tarjetas amarillas

Cobertura del partido entre Estados Unidos y Australia en el Mundial 2026, con múltiples amonestaciones mostradas por el árbitro Felix Zwayer.

El partido entre Estados Unidos y Australia , correspondiente al Mundial 2026 , ha presentado una dinámica intensa y numerosas interrupciones por parte del árbitro principal, Felix Zwayer , quien ha mostrado varias tarjetas amarillas a lo largo del encuentro.

Durante el primer tiempo, la primera amonestación se registró cerca del minuto 15, cuando el colegiado alemán decidió sancionar a un jugador estadounidense. Posteriormente, sobre la media hora de juego, se produjo una segunda tarjeta amarilla, también para un miembro del equipo norteamericano.

En el segundo tiempo, las amonestaciones continuaron: a los 16 minutos de la reanudación, se mostró otra tarjeta, y posteriormente, a falta de pocos minutos para el final del tiempo reglamentario, se registró una nueva amonestación, completando así al menos cuatro tarjetas amarillas en total para el combinado dirigido por Gregg Berhalter. Este elevado número de tarjetas refleja un encuentro físicamente muy disputado, con un ritmo alto y numerosas faltas tácticas por parte de Estados Unidos, posiblemente como estrategia para frenar el juego ofensivo de Australia.

Las estadísticas del partido, actualizadas en varios momentos del encuentro, muestran un control alternado del balón y oportunidades claras para ambos equipos, aunque el resultado final no se especifica en los fragmentos proporcionados. El ambiente en el estadio, según reportes, fue de gran tensión, con la afición local presionando a su equipo para avanzar en la fase de grupos del torneo





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