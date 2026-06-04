Mundial 2026: España y Francia se preparan para el inicio del torneo

La recta final para el inicio del Mundial 2026 llega este jueves con partidos amistosos de España y Francia. Los equipos se preparan para la gran cita, pero también enfrentan desafíos y lesiones.

Mundial 2026 , los partidos amistosos y el fixture de la Copa del Mundo este jueves 4 de junio. España y Francia , dos de los principales candidatos al título, jugarán sendos partidos amistosos en la recta final para el inicio del torneo.

Lamine Yamal, una de las principales figuras de España, se enfrentará a Irak en un amistoso. El equipo de Dalic perdió 0-2 con Bélgica en su anterior amistoso y le queda uno más antes de presentarse en la Copa del Mundo. La Francia de Mbappé se mide con Costa de Marfil en la antesala de la gran cita.

El último subcampeón del mundo recibe en el Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau de Nantes al conjunto africano antes de viajar a la Copa del Mundo, en la que el campeón en 2018 intentará recuperar la corona perdida en 2022. Tomas Soucek, el internacional checo que acumula más encuentros con la selección absoluta, vuelve a la medular de su equipo en un anhelado mundial en el que ve una posible catarsis tras una pobre temporada con el West Ham United.

España afronta este jueves en La Coruña su primer test de cara al Mundial, un amistoso frente a Irak, que también disputará el torneo y al que el conjunto de Luis de la Fuente sin seis de sus jugadores. De la Fuente no contará con tres de los cuatro futbolistas que disputaron la final de la Liga de Campeones -David Raya, Martín Zubimendi y Fabián Ruiz- ni con tres lesionados -Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz-





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