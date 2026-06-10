Mundial 2026: bares y restaurantes con promociones imperdibles para ver a Argentina en Buenos Aires

Descubre los bares, restaurantes y pizzerías de Buenos Aires y AMBA que ofrecen descuentos, happy hours y combos especiales para seguir a la Selección Argentina durante el Mundial 2026. Desde pizzas con 40% OFF hasta cervezas gratis, la gastronomía se suma a la fiebre mundialista.

Con la llegada del Mundial 2026 , la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana se preparan para vivir la fiebre del fútbol con una oferta gastronómica tentadora.

Bares, restaurantes, pizzerías y bodegones de zonas como Palermo, Recoleta, Chacarita, Parque Chacabuco, Retiro, Abasto, Villa Devoto y Parque Leloir han diseñado promociones especiales para que los hinchas disfruten de los partidos de la Selección Argentina en pantalla gigante, rodeados de amigos y con platos y bebidas a precios rebajados. Desde pizzas con 40% de descuento hasta combos para compartir, cervezas gratis y happy hours, la agenda culinaria se alinea con el calendario futbolístico.

Uno de los protagonistas es PIBÄ, que hasta el 11 de junio ofrece una experiencia que combina metegol, sorteos y cervezas gratis. Los clientes mayores de 18 años pueden participar en el juego de metegol disponible en los locales participantes y obtener un ticket oficial en caja para entrar al sorteo. Cada local seleccionará cinco ganadores titulares y cinco suplentes, quienes recibirán hasta cuatro cervezas tiradas sin cargo por día durante las transmisiones oficiales de los partidos del Mundial.

La promoción aplica en todos los locales de la Argentina, excepto en PIBÄ Barrio Chino. En Palermo, Orno Cantina lanza La Cábala, una experiencia con pantalla gigante y ambiente de hinchada. El beneficio central es un descuento especial en consumiciones durante los partidos. Por su parte, Bruce Grill Station en Parque Leloir instalará dos pantallas de 55 pulgadas para seguir los encuentros, con promociones especiales los días que juegue Argentina.

El martes 16 de junio ofrecerá un cóctel exclusivo elaborado con gin, Cointreau, solución cítrica, almíbar con aceites cítricos, coloración azul, espuma de Bianco y tintura de naranja. Además, de domingo a miércoles desde las 20 hasta el cierre, y durante todo el día cuando juegue la Selección, habrá combos con cerveza.

La Boque de Palermo transmitirá los partidos en pantalla gigante y proyector, con un menú especial que incluye sándwich de milanesa de pollo, hamburguesa o choripán, guarnición y bebida (pinta de cerveza, copa de vino, agua o gaseosa) por un precio fijo. La promoción estará disponible de martes a jueves desde las 20, y se extenderá durante los partidos de la Selección Argentina.

Hierro Bodegón, en Palermo Hollywood, transmitirá los encuentros con una pantalla de más de 65 pulgadas, y ofrecerá un happy hour especial los días 16, 22 y 27 de junio, desde dos horas antes hasta dos horas después de cada partido, con opciones como Good Vibes (carne, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos y salsa B'Moodie trufada) y Chill (carne, cheddar y alioli de ajos confitados). Kamay Casa Gardel, en su sede de Villa Devoto, preparará la vereda para ver los partidos con dos pantallas de 32 pulgadas y un gazebo cerrado.

Ofrecerá una promoción de martes a viernes de 16 a 20. El Mercadito de Malcriado, en Parque Leloir, transmitirá los partidos con una pantalla de 55 pulgadas y durante las transmisiones ofrecerá descuentos en su carta. Sifón, en Chacarita, tendrá promociones para compartir: jarra de un litro con dos raciones a elección de buñuelos, chipá o papas fritas por un precio especial.

Hell's Pizza, en Palermo y Devoto, transmitirá los partidos en vivo con proyector y ofrecerá un 40% de descuento en las pizzas Lincoln, Obama y Chick Norris, disponibles en tamaño grande de 33 cm y XXL de 45 cm, así como en bebidas y cervezas. La promoción será válida en salón y take away, con pago en débito, transferencia o efectivo, en las franjas de 12 a 14 y de 19 a 22.

Es importante tener en cuenta que en los locales con capacidad limitada se recomienda reservar con anticipación. La ciudad se prepara para vivir el Mundial con una propuesta gastronómica variada que va desde choripán hasta baos, pasando por platos tradicionales y opciones internacionales. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de los partidos de la Selección Argentina en un ambiente festivo y con beneficios exclusivos. ¡Que gane el mejor y que viva la fiesta del fútbol





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