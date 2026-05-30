Mundial 2026: Argentina define su lista, Tapia en San Juan y el clásico Madrid-Barça en redes

Selecciones de todo el mundo presentan sus nóminas para el Mundial 2026, con la Argentina manteniendo una alta proporción de jugadores de Qatar 2022. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, visitó el santuario de la Difunta Correa en San Juan en un gesto tradicional antes del mundial. En Europa, el Real Madrid desmintió con humor un posible fichaje por parte del Barcelona, en un nuevo episodio de la rivalidad entre ambos clubes.

El Mundial 2026 se acerca y las selecciones definen sus planteles. La Argentina, campeona vigente, ya tiene su lista de 26 jugadores, con un 65% de repetidores respecto a Qatar 2022.

El entrenador Lionel Scaloni realizó cambios drásticos en el último Mundial tras la derrota ante Arabia Saudita, lo que elevó la competitividad del grupo. Ahora, algunos nuevos sub-23 se han consolidado tanto en la selección como en clubes europeos de elite.

Por otro lado, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, realizó una visita simbólica al santuario de la Difunta Correa en San Juan, agradeciendo y pidiendo apoyo para el evento mundialista. En Europa, el Real Madrid respondió con sarcasmo a un supuesto interés del Barcelona por un delantero argentino campeón del mundo, usando la red social X para negar cualquier negociación.

Mientras tanto, historias de vida como la de un entrenador vasco que recorrió continentes desde su Entre Ríos natal hasta el Danubio en Budapest, pasando por París donde inició su relación con el fútbol, muestran los hilos que unen el mundo del fútbol a través de geografías y experiencias





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