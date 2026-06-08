Mundial 2026: amistosos, lesiones y preparativos a una semana del inicio

Resumen de las últimas noticias del Mundial 2026, incluyendo cambios de sede por ébola, lesiones en Marruecos, y la confianza sudamericana.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 se acelera. A solo días del inicio de la Copa del Mundo más larga de la historia, los equipos ultiman detalles en sus últimos amistosos.

Este lunes 8 de junio, Francia, finalista en las dos últimas ediciones, juega su último partido de preparación antes de viajar a Norteamérica. El conjunto galo busca afinar su engranaje para intentar coronarse después de la amargura de las dos finales perdidas. En tanto, la FIFA recordó que Estados Unidos, México y Canadá albergarán los 104 partidos del torneo, repartidos en distintas sedes.

Uno de los temas más llamativos de la jornada fue el cambio de sede del amistoso entre Congo y Chile. Originalmente programado en La Línea de la Concepción (Cádiz), el partido se trasladó a Francia debido a que el municipio español aludió a la prudencia sanitaria por el brote de ébola en el país africano. La selección congoleña, concentrada en Marbella, viajó este lunes a territorio francés, mientras que Chile ya se encuentra allí tras haber enfrentado a Portugal.

El encuentro se disputará a puertas cerradas en una sede aún no confirmada, pero se espera que sea en la región de París. En el plano anímico, la Conmebol lanzó una campaña bajo el lema Cree En Grande, destacando que Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia y Brasil son los primeros campeones del mundo, los que más veces levantaron la copa y los últimos en besarla. El mensaje busca unir a Sudamérica de cara al torneo.

Por su parte, la cuenta oficial de la Copa del Mundo homenajeó a Pelé recordando que es el único jugador en ganar tres Mundiales. Mientras tanto, Croacia, subcampeona en 2018, utilizó una metáfora del tango para titular su victoria ante Eslovenia por 2-1: Hacen falta dos para bailar el tango.

En los entrenamientos, el subcampeón del mundo y candidato a recuperar la corona, Argentina, se prepara a puro control de pelota de cara a su amistoso contra Irlanda del Norte y el debut mundialista frente a Senegal el 16 de junio. Suiza ya está instalada en Mesa, Arizona, para enfrentar a Estados Unidos, Australia y Paraguay en la fase de grupos.

Argelia, por su parte, confirmó la extensión del contrato de su seleccionador Vladimir Petkovic hasta julio de 2028, justo antes de viajar a Estados Unidos para debutar contra el campeón defensor Argentina el 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City. La preocupación se instaló en Marruecos tras las lesiones de Ez Abde y Noussair Mazraoui en el amistoso contra Noruega en Nueva Jersey, que terminó 1-1. El seleccionador Mohamed Ouahbi espera el diagnóstico médico definitivo.

Mientras tanto, Argentina se enfrentará a Islandia en el estadio Jordan-Hare de Auburn, Alabama, un partido histórico que se jugará en un recinto con más butacas que habitantes tiene la ciudad. La presencia de Lionel Messi no está confirmada, aunque se espera que juegue algunos minutos.

Finalmente, Jordania se medirá ante Colombia en el Snapdragon Stadium de San Diego, en un amistoso que servirá como preparación para ambos equipos. El ambiente mundialista se intensifica. Las selecciones ajustan sus estrategias, las lesiones generan incertidumbre y los aficionados sueñan con ver a sus equipos levantar la copa.

La primera jornada del Mundial 2026 promete emociones desde el 11 de junio, cuando Estados Unidos, México y Canadá den el pitazo inicial a una fiesta que durará más de un mes





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