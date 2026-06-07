Mundial 2026: amistosos, la declaración de Neymar y novedades de las selecciones

Cobertura completa de la jornada de partidos amistosos previos al Mundial 2026, con las declaraciones de Neymar sobre su posible último torneo, la llegada de Irán a México, la goleada de Curazao y el triunfo argentino ante Honduras.

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, está en su fase final de preparación con numerosos partidos amistosos este fin de semana.

Este domingo, varias selecciones participan en encuentros de ajuste final antes del torneo, que comienza en pocos días. Irán llegó a México tras superar las dudas sobre su participación generadas por la guerra con Estados Unidos, uno de los países anfitriones. La atención mediática se centra en la declaración de Neymar, quien sugirió que este será su último Mundial después de escribir "el último baile" en respuesta a una publicación de la FIFA.

El astro brasileño, de 34 años, podría perderse el debut contra Marruecos por una lesión en el gemelo. La agenda de partidos incluye a Croacia enfrentando a Eslovenia, Marruecos contra Noruega, Grecia ante Italia, Ecuador frente a Guatemala y Colombia contra Jordania. Curazao, en su primera clasificación mundialista, despidió a su selección tras golear 4-0 a Aruba.

Por otro lado, la Selección Argentina derrotó 2-0 a Honduras en un amistoso donde Lautaro Martínez fue figura, destacando también Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Thiago Almada y Rodrigo De Paul. El director técnico Lionel Scaloni lamentó la baja de Leonardo Balerdi por lesión y habló de replantear situaciones con otros jugadores "tocados".

Asimismo, debutaron en la albiceleste tres jóvenes promesas del fútbol argentino: Tomás Aranda, Santiago Beltrán y Joaquín Freitas





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