Multitudinaria misa del papa León XIV en Madrid: llamamiento al compromiso social

Más de un millón de personas asistieron a la misa del papa León XIV en la plaza de Cibeles de Madrid. El pontífice instó a los católicos a dejar una fe cómoda y privada para comprometerse con el bien común, en el segundo día de su visita a España. La eucaristía contó con la presencia de los reyes y una gran despliegue de seguridad.

Más de un millón de personas asistieron este domingo a una misa multitudinaria presidida por el papa León XIV en la plaza de Cibeles, en el centro de Madrid .

La capital española se convirtió en una inmensa iglesia al aire libre, con los fieles llegados desde muy temprano para ocupar cada rincón del emblemático lugar. Las autoridades desplegaron un amplio dispositivo de seguridad, con miles de agentes y controles de acceso, garantizando el desarrollo pacífico del evento. La eucaristía, oficiada por el pontífice, estuvo acompañada de una cuidada ornamentación floral: más de 30.000 claveles amarillos y blancos, los colores del Vaticano, adornaron el recorrido procesional.

Durante la consagración, un silencio reverente se apoderó de la multitud, mientras voluntarios con paraguas blancos protegían a los sacerdotes que distribuían la comunión entre los asistentes. En su homilía, el papa León XIV hizo un llamamiento a los católicos españoles a abandonar una fe cómoda y privada, y a comprometerse activamente con el bien común.

Nadie puede arrodillarse ante Dios y despreciar al hermano, recordó el pontífice, instando a los fieles a no huir de los desafíos sociales, sino a estar presentes en las situaciones de pobreza, sufrimiento y desesperanza. El papa pidió a la España de hoy y de mañana que su religiosidad no sea un museo del pasado, sino una escuela de fe de la que beber también en el presente.

Asimismo, alentó a los creyentes a no encerrarse en una devoción privada, sino a abrirse a los hermanos, a las familias, a los pobres y a quienes han perdido la esperanza. Al finalizar la misa, a la que asistieron los reyes Felipe VI y Letizia, los asistentes prorrumpieron en vítores de ¡Viva el papa! que resonaron por las calles aledañas. La celebración culminó con una procesión del Corpus Christi encabezada por el propio pontífice.

Esta visita de siete días a España incluye escalas en Madrid, Barcelona y las islas Canarias. El país, bastión histórico del catolicismo en Europa, ha visto cómo la práctica religiosa ha ido perdiendo fuerza en las últimas décadas, por lo que la masiva concurrencia supone un signo de renovación para la Iglesia católica. El papa tiene previstas otras ceremonias multitudinarias en los próximos días, reforzando su mensaje de fe comprometida y esperanza activa ante los desafíos de la sociedad contemporánea.

La organización del evento movilizó a miles de voluntarios de diversas parroquias y movimientos eclesiales, quienes trabajaron desde la madrugada para asegurar que todo estuviera listo. Los fieles, llegados de todas las regiones de España y también del extranjero, vivieron una jornada de intensa espiritualidad y comunión colectiva, bajo un sol implacable que no mermó su entusiasmo.

La seguridad fue extrema: francotiradores en los tejados, drones de vigilancia y un cordón policial que blindó la zona, pero el ambiente festivo y religioso predominó durante toda la jornada





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