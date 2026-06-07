Multitud despide al Indio Solari en Villa Dominico

Miles de fanáticos se congregaron en el Polideportivo José María Gatica para dar el último adiós a Carlos Alberto Solari, el Indio Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El velorio comenzó a las 11 de la mañana con un operativo de seguridad masivo.

Miles de personas llegaron hasta el Polideportivo José María Gatica, en la localidad bonaerense de Villa Dominico, para despedir a Carlos Alberto Solari, más conocido como el Indio Solari , el icónico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Las puertas se abrieron a las 10 de la mañana, y desde temprano, una multitud espontánea peregrinó por diferentes barrios de la ciudad para darle el último adiós a uno de los máximos ídolos del rock nacional. El velorio comenzó a las 11, y las expresiones de cariño, tristeza y amor no cesaron.

La decisión de realizar la despedida en ese lugar fue comunicada a través de la cuenta oficial del artista, manejada por sus familiares, mientras que autoridades locales y provinciales detallaron un operativo especial ante la expectativa de una concurrencia masiva. Según el comunicado difundido por su entorno, "su cuerpo estará allí" y se pidió que las jornadas transcurran en un clima de respeto y unidad.

"No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre", expresaron. A pesar de la tristeza, el ambiente era de fiesta popular, con los seguidores cantando sus canciones y compartiendo anécdotas. El operativo de seguridad y logística contó con 8.000 personas destinadas a tareas de seguridad, salud y logística.

Se dispusieron postas sanitarias, puestos de hidratación, baños químicos y pantallas en las afueras del Polideportivo para quienes no pudieran ingresar. Desde el gobierno bonaerense indicaron que se dispondrían tres postas del sistema de emergencias para eventos masivos, con 17 ambulancias medicalizadas, un hospital móvil y la participación de 60 promotores de salud. El ingreso se habilitó únicamente por la intersección de las avenidas Bartolomé Mitre y General Otero, a cuatro cuadras de la estación Villa Dominico del tren Roca.

Se difundió un mapa con indicaciones para facilitar la circulación. La multitud, que llegó de todas partes del país, esperaba pacientemente para rendir homenaje al artista que marcó a varias generaciones. Muchos llevaban remeras con la imagen del Indio, banderas y carteles. Carlos Alberto Solari nació en Paraná, Entre Ríos, en enero de 1949, y se crió en La Plata.

Durante su juventud trabajó en distintos empleos, estudió Bellas Artes y desarrolló una intensa actividad vinculada al dibujo, la pintura y el diseño gráfico. Se interesó por la literatura, el cine y las corrientes contraculturales de las décadas de 1960 y 1970, que moldearon su universo simbólico.

A mediados de los años setenta, junto a Skay Beilinson y la Negra Poly, formó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, inicialmente como una propuesta experimental pero que se convirtió en una de las bandas más importantes de la historia argentina. El Indio Solari construyó una carrera al margen de las reglas tradicionales de la industria, acumulando una de las mayores fortunas del rock argentino sin perder su independencia.

Fue poeta, artista plástico, compositor y referente generacional, creador de un fenómeno cultural único en América Latina. Su música, cargada de poesía y crítica social, lo convirtió en un ícono para millones. La noticia de su fallecimiento el viernes causó conmoción inmediata en todo el país, y ahora sus seguidores le rinden el último adiós en una despedida que quedará en la memoria colectiva





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