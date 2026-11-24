Empresas financieras y tecnológicas en Argentina elevan la presencialidad a tres días semanales. El cambio busca fortalecer la cultura corporativa y la colaboración entre equipos.

El modelo de trabajo en Argentina está experimentando un cambio estructural significativo. Grandes empresas, filiales de multinacionales y sectores tradicionales como el bancario y el asegurador están incrementando los días obligatorios de asistencia a la oficina. Este movimiento marca una clara tendencia hacia la reconfiguración de los esquemas híbridos establecidos tras la pandemia.

Tendencias contradictorias en el mercado laboral

Existen percepciones dispares sobre el estado actual de la presencialidad en el país. WTW ha relevado que en grandes corporaciones y filiales internacionales se observa un patrón específico. Por otro lado, un informe enviado por la consultora Adecco revela que la realidad es diferente en muchos sectores. En las áreas tecnológicas, que apostaron fuertemente al trabajo remoto, y en bancos, aseguradoras y energéticas, los días de presencia física están subiendo considerablemente.

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Ambos estudios coinciden en un punto clave: las compañías que antes tenían un solo día de presencialidad hoy están en dos por semana. Aquellas que tenían dos pasaron a tres, y por lo general tres es el estándar actual. Marcela Angeli, Directora de Gestión de Talentos y Compensaciones de WTW, confirmó esta tendencia el mes pasado. Ella aseguraba que el modelo de tres días fijos y alternativas flexibles se ha consolidado en el entorno corporativo nacional.

Sectores financieros lideran el regreso a la oficina

La consultora Adecco asegura que la vuelta a la oficina gana terreno en Argentina, especialmente en el sistema financiero, bancario, asegurador y energético. Estos sectores aparecen entre los más activos en promover el regreso presencial. Bancos tradicionales, compañías de seguros y multinacionales con una fuerte cultura corporativa están dejando atrás los esquemas híbridos que se habían instalado después de 2020.

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En estas industrias, la presencialidad vuelve a ocupar un lugar central en la organización del trabajo. Este cambio responde a varios motivos vinculados a la coordinación de equipos, la cultura organizacional y las necesidades específicas de cada negocio. Las empresas buscan recuperar el encuentro directo para mejorar la sinergia operativa y mantener estándares de calidad en la gestión.

Impacto en empresas tecnológicas y costos para trabajadores

Las empresas tecnológicas, que durante años promovieron el trabajo remoto como parte de su propuesta de valor, también están subiendo la exigencia. Compañías de este sector comenzaron a establecer días obligatorios de asistencia y a ampliar las jornadas presenciales. Adecco asegura que este cambio busca recuperar espacios de intercambio cotidiano, fortalecer la cultura organizacional y facilitar la colaboración entre equipos.

No obstante, este cambio de paradigma enfrenta obstáculos prácticos para los empleados. La encuesta de Adecco muestra que el 70% considera que el aumento de las tarifas del transporte público representa un problema para ir a trabajar. Además, el 85% afirma que en su trabajo no le cubren los viáticos. Aunque para el 30% el costo del transporte influye en su decisión sobre cuándo trabajar desde su casa, casi la mitad indica que no tiene margen de elección sobre su modalidad de trabajo.

El debate entre flexibilidad y retorno corporativo

Vicentia Loza, Directora de Recursos Humanos y Sustentabilidad de Adecco Argentina & Chile, explica que seis años después de la pandemia, la pregunta ya no es si volver o no a la oficina, sino cuántos días y para qué. Las empresas quieren recuperar el encuentro, pero del otro lado hay trabajadores que valoran la flexibilidad y que también hacen cuentas sobre el costo del desplazamiento diario. La encuesta indica que 7 de cada 10 trabajadores volvieron al 100% de presencialidad.

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Para el 60% de los empleados, la posibilidad de trabajar en formato híbrido o presencial incide en su decisión. Adecco relaciona esta modificación con la creación de cultura compartida, no de control sobre el uso del tiempo de los empleados. La consultora desmiente la posibilidad de que las empresas presionen la presencialidad para forzar la salida del personal por incompatibilidad con rutinas familiares establecidas.

Recomendaciones estratégicas para la implementación

Victoria Loza advierte que la presencialidad funciona cuando tiene sentido para el equipo en reuniones, aprendizaje y cultura. Cuando se impone sin explicar para qué y sin mirar el costo individual de llegar, el riesgo es perder talento. Las empresas que piensan sumar días de oficina deben definir con claridad el propósito de esos días.

Se recomienda comenzar por los líderes para normalizar la práctica. Además, es crucial revisar beneficios como los viáticos para aliviar la carga económica del transporte. La presencialidad debe justificarse por valor agregado colaborativo y no por imposición burocrática, asegurando así la retención del talento y la satisfacción laboral en un mercado en constante evolución.