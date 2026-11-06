Multas de Tránsito y SEPC: Consecuencias del Uso de Celular al Volante

Conoce cómo la Ley 24.449 sanciona el uso de celulares al conducir y el impacto del SEPC con 20 puntos iniciales. Evita la pérdida de licencia.

El uso indebido de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos mientras se maneja un vehículo constituye una infracción grave que va mucho más allá de la simple aplicación de una multa económica. Esta conducta está expresamente prohibida por la normativa vigente y puede desencadenar consecuencias legales severas que afectan directamente la capacidad legal del conductor para seguir circulando.

La normativa de tránsito establece un sistema de sanciones escalonado que no solo implica un costo financiero inmediato, sino que también activa mecanismos de evaluación continua sobre el comportamiento al volante. Cuando el saldo de puntos permitidos se agota debido a la gravedad de las infracciones cometidas, se activa un procedimiento administrativo específico que puede culminar en la suspensión o cancelación del permiso de conducir.

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Marco Legal del Artículo 48 de la Ley

El artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 prohíbe terminantemente conducir usando auriculares y sistemas de comunicación de operación manual continua. Por lo tanto, esta disposición legal alcanza de manera directa a cualquier conductor que utilice un teléfono celular, tablet u otro dispositivo similar sin contar con sistemas de manos libres homologados y aprobados para su uso.

La razón fundamental de esta prohibición estricta radica en los riesgos innegables que genera la distracción visual, auditiva y cognitiva. La normativa reconoce que el uso de tecnología móvil mientras se opera un vehículo motorizado representa una amenaza significativa para la seguridad vial de todos los usuarios de la infraestructura pública.

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Reducción de la Atención y Reacción

Las autoridades de tránsito fundamentan esta regla en evidencia científica sobre el impacto de la tecnología en la conducción. Específicamente, se ha demostrado que escribir mensajes, revisar una pantalla o realizar cualquier otra acción manual sobre el dispositivo reduce drásticamente la atención del conductor sobre el tránsito.

Esta pérdida de concentración no es menor, ya que afecta directamente el tiempo de reacción del conductor ante imprevistos en la vía pública. Por ese motivo, la conducta de manipular dispositivos electrónicos está incluida entre las prohibiciones más estrictas previstas para quienes circulan por las calles y rutas del país, reflejando un compromiso con la reducción de siniestros viales.

Mecanismo del Sistema de Evaluación Permanente

Las sanciones por estas infracciones se integran al Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC), un régimen diseñado para monitorear la conducta vial a largo plazo. Cada titular de la licencia empieza con un total de 20 puntos que actúan como un margen de seguridad inicial para cometer errores menores.

Los descuentos de puntos se van aplicando progresivamente a medida que se registran infracciones alcanzadas por el régimen de sanciones. La gravedad de la falta determina la cantidad de puntos restados, siendo las infracciones relacionadas con el uso de celulares consideradas de alta prioridad por su potencial peligro.

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Incentivos para el Pago Voluntario

La normativa establece ciertos mecanismos que permiten a los conductores mitigar el impacto de las sanciones, siempre que actúen con diligencia. Específicamente, se pueden descontar puntos adicionales cuando se hace el pago voluntario de la infracción dentro de los plazos legales establecidos, incentivando la regularización oportuna.

Este sistema busca premiar a los conductores responsables que cumplen con sus obligaciones financieras y legales de manera inmediata, en lugar de esperar a que el proceso administrativo se complete o a que se generen embargos. La transparencia en el conteo de puntos permite a cada conductor conocer su estado actual y tomar medidas correctivas antes de alcanzar el límite crítico que obliga a la anulación de la licencia.

Impacto en la Seguridad Vial Nacional

La implementación estricta de estas normas responde a la necesidad de proteger la integridad física de los usuarios de la vía pública. Al prohibir acciones manuales sobre dispositivos móviles, el Estado busca eliminar una de las causas principales de accidentes de tránsito que ocurren por distracción.

Los conductores deben estar conscientes de que la tecnología no debe interferir con su responsabilidad principal de operar el vehículo de forma segura. La educación vial y el cumplimiento estricto del artículo 48 son fundamentales para reducir la mortalidad en las rutas y calles urbanas, garantizando un entorno más seguro para todos los ciudadanos.