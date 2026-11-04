Multas de tránsito en Buenos Aires suben con la nafta premium en noviembre 2026

La Unidad Fija en la Provincia de Buenos Aires alcanza $2.340 en noviembre 2026, alineándose al precio del litro de nafta premium ACA. Conoce los nuevos montos y sanciones.

Desde el primero de noviembre de dos mil veintiséis, la Unidad Fija (UF) en la Provincia de Buenos Aires se fija en $2.340. Este valor representa un incremento del dos punto cinco ocho por ciento respecto al bimestre anterior.

El monto actualizado equivale exactamente al precio de un litro de nafta de mayor octanaje, conocida como premium, en las estaciones de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA). Esta actualización bimestral vincula directamente el costo de las infracciones viales con la variación del combustible.

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Nuevos montos de multas viales

Los valores actualizados para las infracciones en la Provincia de Buenos Aires varían según la gravedad de la falta. Conducir sin seguro, con patente vencida o estacionando incorrectamente implica multas entre $117.000 y $234.000, correspondientes a cincuenta a cien Unidades Fijas.

El uso del celular mientras se conduce se sanciona entre $234.000 y $468.000. Pasar un semáforo en rojo, negarse a mostrar documentación o no usar cinturón de seguridad o casco conlleva multas que oscilan entre $234.000 y $1.170.000.

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Las infracciones más graves incluyen exceso de velocidad, conducir bajo efectos del alcohol o estupefacientes, circular en contramano o sin VTV. Estas faltas pueden resultar en multas desde $351.000 hasta $2.340.000, dependiendo de la cantidad de Unidades Fijas aplicadas.

Sistema de puntos y inhabilitaciones

Cada conductor posee un total de veinte puntos asignados a su licencia de conducir. La acumulación de infracciones provoca descuentos progresivos que pueden llevar a la pérdida de habilitación. Si un conductor alcanza cero puntos, su licencia será inhabilitada por sesenta días.

Si el plazo de sesenta días expira y el conductor reincide, la inhabilitación se extiende a ciento veinte días de manera sucesiva. Los puntos se restan según la naturaleza de la falta cometida en la vía pública.

Circular sin VTV o sin cinturón de seguridad descuenta cuatro puntos. Circular con la licencia vencida, sin casco o saltarse semáforos resta cinco puntos. Las infracciones más severas, como conducir bajo efectos del alcohol o exceder límites de velocidad en más del treinta por ciento, cuestan diez puntos.

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Consulta de infracciones y datos técnicos

Para verificar si existen multas pendientes, los ciudadanos deben acceder al sistema oficial utilizando el Documento Nacional de Identidad (DNI) del conductor y la patente del vehículo. La Unidad Fija se ajusta cada dos meses, lo que genera incrementos bimestrales en las multas al ritmo del precio de la nafta.

En octubre de dos mil veintiséis, los patentamientos de autos mostraron una caída, destacando ciertos modelos como los más vendidos. Esta tendencia comercial contrasta con el aumento en el costo de mantener vehículos en circulación debido a las actualizaciones regulatorias y tarifarias vigentes.