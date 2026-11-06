Multan a Franco Colapindo por exceder límite de velocidad en box de F1

La FIA aplica multa económica a Franco Colapindo por superar en 6 décimas el límite de 80 km/h en Interlagos, sin alterar su parrilla de largada.

La organización de la Fórmula 1 aplicó una sanción económica a Franco Colapindo, piloto de Alpine, tras detectarse un excedente de velocidad durante la primera sesión de práctica libre en el Circuito de Interlagos. El incidente ocurrió el viernes a las 13:10 en el autódromo brasileño, donde el argentino cruzó la zona de boxes con un margen mínimo pero insuficiente para pasar desapercibido.

Detalle de la Infracción en Box

El número 43 de Alpine registró una velocidad de 80,6 kilómetros por hora en una zona donde el reglamento establece un tope máximo de 80 km/h. Esta diferencia de seis décimas de kilómetro por hora fue medida con precisión por los sistemas oficiales y constituye la causa directa de la resolución administrativa emitida por los comisarios deportivos del evento.

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Aplicación del Reglamento B1.6.3a

Tras revisar el informe del director de carrera, el panel determinó que existió una infracción clara al artículo B1.6.3a de las normativas de la Fórmula 1. El documento oficial especifica tanto la velocidad medida como la diferencia exacta respecto del límite permitido, aunque no detalla qué mecanismo provocó ese ligero exceso dado que el vehículo cuenta con un limitador de velocidad por cable.

Consecuencias Económicas y Deportivas

A diferencia de otras faltas graves, esta sanción no conlleva pérdida de posición en la parrilla de largada ni la imposición de segundos de recargo en futuras etapas. Tampoco se asignaron puntos negativos en la superlicencia de Colapindo, lo que confirma que la penalización se limitó exclusivamente al aspecto económico por la violación del límite de seguridad en la zona de boxes.

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Seguridad en la Zona de Mecánicos

La estricta aplicación de estas normas responde a la alta concentración de personal técnico y miembros de los equipos en la zona de boxes. Aunque los pilotos buscan maximizar su rendimiento al salir a pista, el entorno requiere una velocidad controlada para garantizar la integridad física de los mecánicos que trabajan cerca de las unidades motoras durante las paradas.

Impacto en la Programación del Fines de Semana

La resolución oficial no modifica el lugar de salida de Franco Colapindo para la carrera principal, manteniendo su posición original en la grilla. En un deporte donde las diferencias de tiempo suelen ser mínimas, este caso ilustra cómo las normas de seguridad se aplican rigurosamente incluso ante excedentes insignificantes, priorizando la protección del personal en pista sobre el registro cronometrado.