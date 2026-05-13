MUJER OCULTA AL COLISIONAR CONTRA ÁRBOL EN VERLÉS SÁRFSFIELD

Una mujer de alrededor de 30 años murió en un auto que se vino abajo y chocó contra un árbol en una plazoleta de Juan B. Justo, en el barrio porteño de Vélez Sársfield.

Una mujer de alrededor de 30 años falleció a primera hora de este miércoles cuando el auto que conducía dio varios tumbos y chocó contra un árbol ubicado en una plazoleta de Juan B . Justo, en el barrio porteño de Vélez Sársfield .

De acuerdo a las primeras pesquisas en el lugar del accidente, la víctima transitaba con su vehículo Nissan Tiida plateado por la avenida Gaona cuando, por motivos que los peritos intentarán esclarecer en las próximas horas, siguió de largo hacia una plazoleta. Se suponía que el rodado debía tomar una curva natural hacia la derecha para continuar por Juan B. Justo como hacia la cancha de Vélez, pero la conductora prosiguió derecho hasta colisionar contra un árbol.

Aparentemente, el vehículo dio algunos tumbos previo a chocar contra la especie arbórea. Cuando la asistencia médica del SAME llegó al lugar, hallaron el cuerpo de la mujer, ya sin vida, dentro del automóvil. Por estas horas, en la zona trabajaba personal de la Policía de la Ciudad junto al equipo científico para establecer qué derivó en el trágico accidente. Noticia en desarroll





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