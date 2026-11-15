Mujer fallece por asfixia por inmersión tras tormenta en San Fernando del Valle

Una violenta tormenta en Catamarca causó la muerte de Sara Norma Castillo, de 60 años, al ser arrastrada por una corriente en San Fernando del Valle. Detalles del caso.

Una trágica tragedia se registró en San Fernando del Valle de Catamarca, donde una violenta tormenta azotó la región y dejó como saldo la muerte de Sara Norma Castillo, una mujer de aproximadamente 60 años. Los hechos se desencadenaron cuando una correntada desbordada arrastró a la víctima mientras se encontraba cerca de su domicilio, causando consecuencias graves que culminaron con su deceso.

Detalles de la Tragedia y Autopsia Judicial

Según los primeros informes y reconstrucciones realizadas por las autoridades, Sara Norma Castillo abandonó su vivienda con la intención de resguardar su automóvil ante la posible caída de granizo provocada por el temporal. Sin embargo, la fuerza implacable del agua la sorprendió y la desplazó aproximadamente una cuadra de distancia de su punto de origen, llevándola hacia una zona de alta vulnerabilidad.

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Vecinos del sector advirtieron la situación de peligro y alertaron de inmediato a la Policía. Los efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar, retiraron a la mujer del agua y procedieron a intentar reanimarla mediante maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Desafortunadamente, los procedimientos de emergencia no dieron resultado positivo.

El personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmó oficialmente el deceso de la víctima. Posteriormente, el cuerpo de Sara Norma Castillo fue hallado en la avenida Güemes Oeste, a la altura de la calle Vicente Ponessa, en la capital catamarqueña, donde permaneció a la espera de la intervención judicial correspondiente.

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Investigación Forense y Testimonio Médico

La autopsia realizada en la morgue judicial determinó con claridad las causas del fallecimiento. El diagnóstico médico-legal estableció que Sara Norma Castillo murió por asfixia por inmersión y politraumatismos, efectos directos de la fuerza del agua y el impacto contra diversos objetos durante el arrastre.

En el lugar trabajaron peritos de Criminalística, integrantes del Cuerpo Interdisciplinario Forense y personal de la Unidad Judicial N° 6. Estas actuaciones se realizaron bajo las directivas del fiscal Ricardo Córdoba Andreatta, quien coordina la investigación para establecer todos los detalles circunstanciales del incidente y dar cumplimiento a los protocolos legales vigentes.

Supervivencia de la Hija y Impacto Regional

El mismo evento climático afectó también a la familia de la víctima. La hija de Sara Norma Castillo quedó alcanzada por la corriente en el mismo sector donde ocurrió el lamentable suceso. Afortunadamente, logró ser rescatada con vida por los equipos de emergencia y trasladada al Hospital San Juan Bautista.

Según informó La Unión Digital, la hija permaneció bajo observación médica en la institución hospitalaria y, felizmente, se encuentra fuera de peligro. Mientras tanto, en territorio cordobés, los bomberos tuvieron que rescatar a un hombre que había quedado atrapado en el río Suquía debido a las mismas condiciones climáticas adversas que afectaron a Catamarca.

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Consecuencias del Temporal en la Región

La violenta tormenta que azotó las provincias de Catamarca y Córdoba en las últimas horas dejó consecuencias graves en ambas jurisdicciones. La intensidad de las lluvias y la fuerza de las corrientes han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de ciertas zonas urbanas ante fenómenos meteorológicos extremos.

Las autoridades locales y nacionales continúan monitoreando la situación para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Los análisis forenses y las investigaciones policiales en San Fernando del Valle de Catamarca ya se han iniciado formalmente para determinar con exactitud las circunstancias que rodearon la muerte de Sara Norma Castillo y prevenir futuros incidentes similares.