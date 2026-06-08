Mujer denuncia a diácono en Mendoza por relación sentimental, aborto forzado y encubrimiento del Arzobispado; el caso llega a la Corte Suprema

Una mujer denunció a un diácono de la Iglesia Católica en Mendoza, asegurando que mantuvo una relación con él durante años, fue engañada, obligada a abortar y luego abandonada. Acusa al Arzobispado de proteger al religioso y lo llevó a la Corte Suprema tras obtener un fallo favorable en instancias civiles por daños psicológicos y simbólicos.

Una mujer presentó una denuncia contra un diácono de la Iglesia Católica en Mendoza , Argentina, afirmando que mantuvo una relación sentimental con él durante varios años y que fue obligada a abortar.

La denunciante también acusa al Arzobispado de Mendoza de proteger al religioso, razón por la cual decidió llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según su relato, la relación comenzó como una amistad que con el tiempo se transformó en un noviazgo. Él le propuso mudarse juntos con sus hijos y le prometió asumir los gastos y formar un proyecto de familia.

Sin embargo, detrás de esas promesas, existía una realidad oculta: el hombre estaba casado y mantenía su vida familiar en paralelo. Las frecuentes ausencias, las explicaciones confusas y los secretos llevaron a la mujer a descubrir la verdad. Al confrontarlo, él la abandonó, dejándola sola para afrontar todas las responsabilidades económicas. La denunciante sostiene que el Arzobispado, en lugar de actuar, encubrió al diácono y la revictimizó durante el proceso eclesiástico.

Por ello, demandó al Arzobispado por daños derivados de violencia de género institucional, psicológica y simbólica, solicitando una indemnización de un millón de dólares ante la Justicia Civil. En 2023, un tribunal provincial le dio la razón y condenó al Arzobispado. La Cámara de Apelaciones confirmó el fallo, aunque señaló que la autonomía religiosa limita la intervención estatal en asuntos canónicos.

El caso ha generado un intenso debate sobre los límites del secreto eclesiástico, la protección de las víctimas y la responsabilidad de las instituciones religiosas frente a los abusos de poder. La Corte Suprema ahora deberá decidir si el Arzobispado debe ser considerado responsable por su accionar u omisión.

Este caso no solo implica una disputa legal, sino que también pone en tela de juicio las estructuras de poder dentro de la Iglesia Católica y su capacidad para autoregularse ante denuncias de conductas inapropiadas de sus clérigos. La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, busca justicia y reparación por los años de engaño y el sufrimiento causado, tanto por el diácono como por la supuesta protección institucional.

La decisión de la Corte Suprema sentará un precedente significativo para futuros casos similares en el país, equilibrando la libertad religiosa con los derechos de las víctimas de violencia de género





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