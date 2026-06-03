Mujer cae en alcantarilla de Río tras tapa mal asegurada; vecinos y bomberos la rescatan

Una mujer sufrió graves lesiones al caer en una alcantarilla del barrio Maracaná, en Río de Janeiro, cuando la tapa del conducto se desprendió. Vecinos y bomberos la rescataron y la autoridad municipal investiga la manipulación previa de la tapa.

Un accidente inesperado dejó a la comunidad del barrio Maracaná, en Río de Janeiro, conmocionada el pasado domingo al presenciar la caída de una mujer dentro de una alcantarilla por una tapa mal asegurada.

El suceso tuvo lugar en la calle Oto de Alencar, en el momento en que la víctima, Fabiana Rosa, descendía de una motocicleta y pisó la cubierta del conducto subterráneo, la cual cedió bajo su peso. En cuestión de segundos la estructura se desprendió y la mujer desapareció de la superficie, para ser hallada minutos después en el interior del pozo.

Las cámaras de seguridad instaladas en la zona capturaron el momento exacto: la mujer caminaba tranquilamente por la vereda, se apoyó en la tapa, que se dio vuelta y la dejó caer dentro del cañón. La caída provocó múltiples golpes en la frente, el pecho, la espalda, los brazos y las piernas, dejándola inconsciente y con lesiones graves.

Inmediatamente después del incidente, el conductor de la motocicleta que la había transportado se detuvo para prestar auxilio, mientras que varios vecinos que se encontraban en la zona se acercaron para ayudar en el rescate. Los residentes lograron retirar parte de los escombros y mantener a Fabiana a salvo hasta la llegada de los bomberos de Vila Isabel, quienes ingresaron al pozo con equipos de salvamento y la sacaron con seguridad.

Posteriormente, la mujer fue trasladada al Hospital Municipal de Río de Janeiro, donde recibió atención médica y, tras varias horas de observación, recibió el alta con indicaciones de seguimiento. La rapidez de la intervención de los vecinos y de los equipos de emergencia fue fundamental para evitar complicaciones mayores. Según investigaciones preliminares realizadas por medios locales, alrededor de seis horas antes del accidente dos hombres fueron captados por las mismas cámaras manipulando la tapa de la alcantarilla.

Los testigos afirman que los individuos la retiraron y la volvieron a colocar sin asegurarse de que quedara bien fijada. La Subprefectura de Tijuca confirmó que se detectaron dos tapas desplazadas en la zona y que la causa del incidente podría estar vinculada a esa manipulación. Las autoridades municipales ordenaron de inmediato la reposición de las estructuras, así como una revisión exhaustiva de todas las alcantarillas del sector para garantizar la seguridad de los peatones y prevenir futuros accidentes.

La investigación sigue en curso para determinar la responsabilidad legal de las personas que manipularon la tapa y para establecer si hubo negligencia o intencionalidad en el accionar que provocó la caída de Fabiana Rosa





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