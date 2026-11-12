Muerto y heridos en tiroteo cerca de la Casa Blanca en Washington D.C.

Autoridades confirman un fallecido y cuatro heridos en Logan Circle. El sospechoso se suicidó durante el operativo con Guardia Nacional para su captura.

Un balance preliminar confirma una víctima mortal y al menos cuatro personas heridas por disparos de arma de fuego en el barrio Logan Circle de Washington D.C., una zona residencial situada a pocas cuadras de la Casa Blanca. Las autoridades locales informaron este jueves que el operativo se encuentra en su fase final tras el fallecimiento del sospechoso.

Detalles Del Incidente Y El Tirador

El jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana reveló en rueda de prensa que el hombre, cuya identidad aún no ha sido divulgada, se quitó la vida mientras los agentes intentaban capturarlo. Las fuerzas del orden descartaron que el tirador hubiera tomado rehenes durante el incidente.

Also read Crea en casa binoculares de cartón para explorar el mundo con tu hijo

Respuesta De La Guardia Nacional

La situación se escaló hasta convertirse en un cerco policial que requirió el despliegue de agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Esta unidad militar está desplegada en la capital por orden del presidente Donald Trump desde agosto del año pasado para reforzar la seguridad en la región.

Ubicación Y Cercanías De Seguridad

El tiroteo ocurrió específicamente en el bloque 1500 de la calle 15 Noreste, una zona que incluye la Iglesia Episcopal St. Luke's y varios edificios residenciales. La ubicación está situada a la vuelta de la esquina de un supermercado Whole Foods, lo que generó preocupaciones inmediatas por la seguridad pública.

Advertisement

Alerta De Barricada Y Despliegue Policial

Una actualización de la alerta de la policía local advirtió que el incidente provocó una situación de barricada activa. El Equipo de Respuesta de Emergencia del Departamento de Policía Metropolitana se encuentra en el lugar coordinando las operaciones para resolver la crisis.

Reacciones Y Medidas De Contención

La concejala demócrata Brooke Pinto fue una de las primeras funcionarias en alertar sobre los disparos en sus redes sociales, instando a la población a evitar la zona. La medida de seguridad impuesta prohíbe la entrada y salida de vehículos, aunque las actividades en instituciones cercanas continúan con normalidad bajo el Protocolo de Vigilancia Especial.