El fallecimiento de un padre y sus tres hijas por falta de agua en Formosa y Salta intensifica la crisis hídrica. Las comunidades originarias reclaman acceso a agua segura ante la falta de infraestructura y temperaturas extremas.

El trágico fallecimiento de Amancio Ángel, un joven padre de 24 años, y sus tres hijas de ocho, cinco y cuatro años, ha desatado una profunda alarma en las comunidades indígenas del noroeste argentino. Los miembros de la familia perecieron por calor y sed mientras transitaban un camino alternativo que conecta las localidades de María Cristina, en la provincia de Formosa, con Alto La Sierra, en Salta. Esta tragedia ha exacerbado las demandas históricas de estas poblaciones originarias, que insisten en la necesidad urgente de obras de infraestructura que garanticen el acceso a agua segura y potable.

Crisis hídrica en Santa Victoria Este y sus parajes

Alto La Sierra se ubica dentro del municipio de Santa Victoria Este, situado en el extremo noreste de la provincia de Formosa. Esta región posee una mayoría de población originaria y arrastra una grave deficiencia en la provisión de agua apta para el consumo humano desde hace largo tiempo. La situación se extiende a otras localidades limítrofes, generando reclamos coordinados en Misión La Paz, ubicada en el límite con Pozo Hondo, Paraguay, y en La Puntana, en la frontera con la ciudad boliviana de D'Orbigny.

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Desde la semana pasada, los pedidos de ayuda se han sumado desde comunidades ubicadas en General Ballivián y Embarcación. Amancio Ángel, referente de la comunidad Chorrito, situada a aproximadamente 54 kilómetros de Ballivián, detalló que aunque el lunes recibieron agua para llenar tachos de 200 litros, durante la semana anterior sufrieron una total falta de suministro. El camión cisterna realiza visitas cada ocho días, dejando unos tres mil litros de agua para las 14 familias que integran la comunidad, lo que implica apenas 28 litros por familia por día.

Esta precaria situación no es exclusiva de Chorrito, sino que afecta a quienes habitan en otros parajes como Corralito, Pozo Fuerte, Laguna Cuchuy, San José, Pajarito, Duraznillo, Chaguaral y Quebrachito. Todas estas comunidades se encuentran aisladas por desmontes y alambrados de fincas privadas, con caminos casi intransitables que complican drásticamente el traslado del agua. La afectación incluye la recurrente pinchadura de ruedas de vehículos, lo que agrava la logística de supervivencia en un entorno hostil.

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Salud pública y restricciones en Embarcación

En Embarcación, a unos 40 kilómetros de la comunidad wichí de Misión Carboncito en el departamento San Martín, Mario Ferreyra, referente local, explicó que la falta de agua se complica con la cancelación del contrato al repartidor, aunque se espera una reorganización. Ferreyra advirtió que muchas personas están expuestas a los rayos del sol y algunos presentan deshidratación. La sala de primeros auxilios del lugar contaba con agua gracias al camionero aguatero con contrato vigente, lo que genera incertidumbre sobre la capacidad de respuesta sanitaria ante nuevas crisis.

Una de las mayores dificultades en Misión Carboncito es la acumulación de agua en hogares para resistir la sequía. En esta comunidad, la campaña contra el dengue interpretó que estaba prohibido acumular bidones para erradicar el mosquito, limitando el almacenamiento a máximo tres bidones por hogar. Esto choca con la realidad de una zona que posee cañerías pendientes de extensión para una cuarta etapa que beneficiaría a 49 familias, y un pozo cuyo sistema de extracción está obstruido por sarro acumulado.

A pesar de los repetidos pedidos a la intendencia de Embarcación, no ha habido respuesta concreta para desatascar la bomba extractora del pozo existente. La desesperación ha llevado a excavar manualmente en cañadas en busca de agua para animales y consumo, sin éxito. La situación ilustra la contradicción entre las políticas de salud pública y la necesidad básica de supervivencia hídrica en estas áreas rurales aisladas.

Respuesta oficial y desafíos en Misión La Paz

Ante la gravedad de la situación, el ministro de Gobierno y presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarzún, envió un video este lunes a la población de Misión La Paz, que lleva diez días sin agua debido a problemas en su pozo de abastecimiento. Jarzún afirmó que la solución se aborda por dos vías: la contratación de la limpieza del pozo existente, con la esperanza de recuperar la producción de agua, y la contratación para la excavación de un nuevo pozo, una obra que requiere al menos cinco meses de ejecución.

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Jarzún destacó que, aunque no tienen usuarios de Aguas del Norte en esa zona limítrofe, el ministerio se compromete a resolver el problema. Por su parte, Alejo Gallardo, cacique chulupí de Misión La Paz, señaló que la situación empeora por las altas temperaturas y la falta de recipientes en las familias. Gallardo también responsabilizó a EDESA, la empresa distribuidora de energía, por los bajones de tensión que afectan a las familias y al funcionamiento de la bomba del único pozo de agua operativo, el de la escuela local.